„Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective”, spune ministrul Muncii, Florin Manole

Petre Florin Manole explică la RFI ce presupune reforma administraţiei, din perspectiva Ministerului Muncii: „Avem un document în lucru, care va duce la comasarea unora dintre deconcentrate. Avem un document în lucru, prin care întărim Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, mai ales în partea de servicii şi în partea de control, pentru că avem multe fraude în sistem şi e nevoie să le combatem, pentru a redirecţiona resursele către toţi cei care au reală nevoie. Evident, această reformă din domeniul dizabilităţii se va face fără a afecta pe nici unul dintre oamenii care sunt legitimi în acest sistem şi care au beneficii legitime, nu reevaluăm oameni, nu tăiem beneficiile meritate nimănui, dar avem cazuri de judeţe în care controalele au arătat că sunt până la 25% şi chiar peste 25% dintre dosarele evaluate din eşantioane sunt cu semne clare de fraudă”.

Ministrul Muncii subliniază că e nevoie de o reformă în instituţia pe care o conduce, dar fără concedieri: „Da, avem nevoie de reformă în instituţiile Ministerului Muncii, dar vă spun cu asumare personală fermă, cred că asta va presupune realocare de resurse umane, nu darea afară a oamenilor, nu sunt adeptul acestei idei, nu cred că sistemul bugetar din domeniul Muncii este suprapopulat, cred că mai avem nevoie de oameni pentru servicii de calitate şi dacă undeva sunt prea mulţi, trebuie realocaţi, dar nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective”.

Întrebat cum va reduce din cheltuieli, dacă nu va da oameni afară, Petre Florin Manole a explicat: „Suntem aproape de finalul procedurii, e doar o chestiune de timp, nu de documente sau de altceva, prin care renunţăm la o chirie de 30.000 de euro, pe care o plătea lunar ministerul pentru un sediu din Bucureşti. Putem, să ne relocăm colegii în alte spaţii, cu respectarea drepturilor lor la condiţii de muncă decente, nu altfel şi să renunţăm la acea chirie (…). Era un sediu al Ministerului Muncii, moştenit de la Ministerul Familiei, dar Ministerul Muncii, spre deosebire de fostul Minister al Familiei, are suficiente spaţii”.

Ministrul Muncii precizează că a renunţat la un ataşat de muncă din Dubai: „Am mai făcut o economie. Am avut un ataşat de muncă la Dubai. Era un pic neadecvat, având în vedere numărul de cetăţeni români care lucrează în zonă. Avem însă foarte mulţi cetăţeni români, care lucrează de exemplu în Marea Britanie şi am putut să realocăm resursa umană dintr-un loc unde era poate mai puţină nevoie, cu siguranţă era mai puţină nevoie, Dubai, într-un loc în care era şi este mult mai multă nevoie de suport pentru comunitatea românească ce lucrează în străinătate, în Marea Britanie, la Londra, în cazul acesta”.

Întrebat ce şanse sunt ca PSD să rupă coaliţia, din cauza reformei administraţiei publice locale, Petre Florin Manole a răspuns: „Noi nu am intrat în această coaliţie pentru a o rupe. PSD nu blochează reformele. Vă dau exemple numeroase, dacă vreţi. Vorbim de pensii Pilon II, Ministerul Muncii, reformă care nu a fost blocată, legislaţie adoptată acum câteva săptămâni. Vorbim de pensiile magistraţilor, Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei. Vorbim de reforma în Sănătate, domnul ministru Rogobete. Deci nu, nu blocăm reformele, însă există teme pe care considerăm că e nevoie să măsori de mai multe ori, înainte să tai şi e evident că există mari diferenţe între comunităţi locale, în zone diferite, cu dezvoltare economică diferită, cu capacitate administrativă sau financiară diferită, nu poţi să zici tai de peste tot identic, pentru că nu sunt situaţii identice”.