„Oana Țoiu a făcut o gafă unică în istoria diplomației românești”, spune senatorul AUR Petrișor Peiu

Senatorul AUR Petrișor Peiu a criticat dur poziția guvernului în urma declarațiilor făcute la Beijing de ministra de externe Oana Țoiu.

Potrivit acestuia, România ar fi transmis un mesaj prin care a condamnat China pentru atitudini asociate Rusiei, lucru pe care Peiu îl consideră „inacceptabil în relațiile internaționale”.

„A făcut o gafă aproape unică în istoria diplomației noastre, după 1990. Nu poți să blamezi China pentru ceea ce face Rusia. Este un fapt fără precedent, o mitocănie neuzuală în lumea diplomatică”, a spus parlamentarul.

El a invocat „relația specială” dintre România și China, menționând sprijinul acordat de Beijing în 1968, când a împiedicat o posibilă invazie sovietică, precum și ajutorul financiar oferit în 1998 pentru a evita intrarea în incapacitate de plată.

Peiu a subliniat și dezechilibrul comercial dintre cele două țări… exporturi românești de 720 milioane de dolari și importuri de 7,8 miliarde de euro… și a comparat situația cu alte state europene, unde schimburile comerciale cu China sunt de câteva ori mai mari.

„Poziția internațională a României nu poate fi compromisă de o doamnă care nu poate să înțeleagă diferența între Rusia și China”, a adăugat senatorul AUR.