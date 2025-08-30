Oana Țoiu, la reuniunea Gymnich: securitatea Dunării și a Mării Negre, pe agenda discuțiilor

Reuniunea Gymnich, găzduită de Danemarca și moderată de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a oferit cadrul pentru dezbateri asupra priorităților de politică externă ale Uniunii Europene și ale statelor membre.

Oana Țoiu a subliniat importanța asigurării securității Dunării și a Mării Negre, mai ales în contextul intensificării agresiunilor Rusiei în regiune.

Totodată, ea a prezentat concluziile trilateralei România – Republica Moldova -Ucraina, desfășurată recent la Cernăuți, privind investițiile europene și naționale în conectivitate.

Un alt punct de pe agenda discuțiilor a vizat necesitatea îmbunătățirii procesului decizional al UE în domeniul securității și al politicii externe, pentru a permite Uniunii să aibă o voce mai puternică pe plan internațional.

Miniștrii celor 27 de state membre au formulat o cerință comună pentru asigurarea vizelor necesare diplomaților europeni la Adunarea Generală a ONU din New York, subliniind că o eventuală soluție de pace în Orientul Mijlociu are nevoie de participarea atât a Israelului, cât și a Palestinei la masa negocierilor.

În marja reuniunii, șefa diplomației române a avut întrevederi bilaterale cu omologii din Finlanda și Slovacia, axate pe cooperarea în cadrul Flancului Estic și pe sprijinul pentru aderarea României la OCDE.