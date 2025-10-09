SUA laudă România pentru cheltuielile de apărare și rolul în Marea Neagră

Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul român de externe Oana Țoiu la Washington. Oficialul american a recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele în materie de cheltuieli de apărare și rolul strategic al țării în securitatea Mării Negre.

Conform unui comunicat al purtătorului de cuvânt adjunct principal Tommy Pigott, secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul român de externe Oana Țoiu.

Ei au analizat elementele dialogului strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniul apărării, energiei și securității frontierelor.

Rubio a recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele în materie de cheltuieli de apărare și rolul său de garant al securității în Marea Neagră.

Secretarul și ministrul de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele civile românești din domeniul nuclear și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de cooperare economică viitoare.