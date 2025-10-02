Oana Țoiu: Obiectivele României la ONU au fost axate pe siguranța cetățenilor și consolidarea apărării pe flancul estic

„Obiectivele pe care noi le-am avut, aliniat cu obiectivele României de politică externă și în discuții cu președintele și cu premierul, au fost axate în primul rând pe siguranța cetățenilor noștri. Aici România a adresat la Consiliul de Securitate atât preocupările României, cât și solidaritatea cu celelalte țări care au fost în situații similare în ceea ce privește intrarea în spațiul lor aerian, a unor drone”, a afirmat Țoiu, joi, după ședința de Guvern, într-o conferință de presă.

România a subliniat importanța tehnologiilor moderne, a atacurilor hibride și rolul inteligenței artificiale în securitate, șefa diplomației declarând: „Am adresat în numele României, tot în Consiliul de Securitate, și o perspectivă foarte importantă, și anume aceea care vorbește de tehnologii moderne, de atacuri hibrid și specific de aporturi și rolul inteligenței artificiale și perspectiva noastră față de asta”.

„De altfel, dacă urmăriți activitatea de la nivelul ONU, cât și rapoartele celorlalte țări, veți vedea că România a fost nominalizată ca o țară care are sprijinul și solidaritatea celorlalte țări, de o bună parte, de o majoritate de membri ai Consiliului de Securitate ONU”, a conchis Țoiu.