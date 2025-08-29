Oana Țoiu participă la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe UE la Copenhaga

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va participa, vineri și sâmbătă, la Copenhaga, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE (Gymnich).

Discuțiile vor viza agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, punând accent pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acțiunilor statelor membre UE pentru intensificarea presiunii asupra Moscovei și gestionarea activelor rusești înghețate. De asemenea, vor fi analizate evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza.

„Miniștrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă și de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficiență îmbunătățită a procesului decizional.

Reuniunea va fi co-prezidată de către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și de către ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, în calitate de Președinție a Consiliului UE”, potrivit comunicatului transmis de MAE.

În cadrul reuniunii Gymnich, ministrul afacerilor externe va avea convorbiri bilaterale cu parteneri europeni. Agenda oficialului cuprinde și o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Danemarca.