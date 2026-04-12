ONU respinge pretenția Iranului de a introduce taxe în strâmtoarea Ormuz: Este ilegal, va transforma transportul global

Iranul nu trebuie să perceapă taxe în Strâmtoarea Ormuz, a declarat Arsenio Dominguez, șeful ONU pentru afaceri maritime în timpul unui interviu acordat Al Jazeera.

Șeful Organizației Maritime Internaționale a arătat că lumea trebuie să respingă taxele pe căile navigabile deoarece taxele sunt ilegale.

„Țările nu au dreptul de a introduce instrumente, plăți sau taxe pe aceste strâmtori. Orice introducere de taxe este împotriva dreptului internațional. Și voi face apel la oricine să nu urmeze și să nu utilizeze aceste tipuri de servicii, deoarece este un precedent care ar fi foarte dăunător pentru transportul maritim global”, a declarat Arsenio Dominguez

Dominguez a făcut comentariile sâmbătă, în timpul negocierilor maraton dintre oficialii americani și iranieni din Pakistan. Discuțiile s-au încheiat duminică fără un acord, printre problemele nerezolvate fiind chiar circulația prin strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, Dominguez a respins sugestiile conform cărora ar fi nevoie de noi acorduri pentru a administra strâmtoarea. Șeful organismului de supraveghere al ONU a explicat că acordul de separare a traficului din 1968 dintre Iran și Oman, care împarte calea navigabilă în linii de transport maritim spre nord și sud, a funcționat fără probleme.

„Nu avem nevoie de mecanisme suplimentare după conflict”, a spus el.

Autoritățile iraniene au cerut dreptul de a impune taxe navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz, inclusiv după sfârșitul războiului.

Președintele american Donald Trump a sugerat și el posibilitatea unei „societăți mixte” pentru colectarea plăților de SUA și Iran.