Paolo Zampolli, către Alexandru Nazare, la Washingtown: Vă aflaţi într-o poziţie crucială

Alexandru Nazare a postat, pe Facebook, un mesaj special pentru România de la unul dintre cei mai apropiaţi oameni ai preşedintelui Trump, emisarul special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, înregistrat chiar la reşedinţa sa din Washington DC.

„Sunteţi cel mai important aliat al nostru din NATO. Şi avem cea mai mare pace din NATO. Vă aflaţi într-o poziţie crucială, în cea mai importantă zonă, mai ales pentru momentele în care se poate face pace. Preşedintele meu a făcut pace. A făcut pace în Orientul Mijlociu. Este incredibil. Acum va face pace între Ucraina şi Rusia. Şi apoi, ştiţi, din perspectiva europeană, va fi o protecţie pentru mecanismul Ucrainei şi vecinilor săi. Din această cauză, România va fi mai aproape. Mai mult decât atât. Mai multe despre energie: voi aveţi energie bună şi nouă ne place energia noastră. Ascultaţi, dacă aveţi cheia casei, sunteţi întotdeauna bineveniţi”, a spus Zampolli, într-un mesaj video.

Alexandru Nazare spune că a stabilit, în cadrul vizitei în Statele Unite, o relaţie de caldǎ prietenie cu Paolo Zampolli, care subliniazǎ în mesajul transmis cǎ „suntem cel mai important aliat din regiune în NATO, dar şi oportunitǎţile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucţie a Ucrainei”.