Parlamentul European va condamna cu fermitate ingerințele forțelor pro-ruse în Moldova, susține Negrescu

Victor Negrescu susține că, la 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Parlamentul European rămâne un partener și un susținător ferm al parcursului european al acestui stat.

„Legislativul european va adopta în prima sesiune din septembrie o rezoluție prin care va sublinia importanța valorificării eforturilor făcute de Republica Moldova, va reitera suportul pentru toate mecanismele de sprijin oferite fraților noștri de peste Prut și va condamna cu fermitate ingerințele forțelor pro-ruse. Alegerile din septembrie sunt decisive, iar începerea rapidă a negocierilor pe capitolele de aderare este esențială”, a scris miercuri pe Facebook vicepreședintele PE.

El spune că sunt trei motive pentru care acest stat atât de important pentru România

„Există o legătură istorică, culturală și lingvistică care trebuie întărită. Aproape 1 milion de cetățeni moldoveni au cetățenia română, reprezentând circa 1/3 din întreaga populație. A fi patriot înseamnă să înțelegi că pentru orice român din lume avem o responsabilitate. România este principalul partener economic al Republicii Moldova. Țara noastră are investiții consistente în Republica Moldova, unele de importanță strategică. Împreună ne putem dezvolta mai bine. Expertiza românească în accesarea fondurilor europene poate fi transferată ușor și pot apărea companii româno-moldovenești care utilizează eficient fondurile UE disponibile și peste Prut. România nu își poate permite ca la frontierele sale să aibă un stat fragil ce poate reprezenta un risc de securitate în contextul conflictului cu Federația Rusă. Acest lucru afectează direct investițiile din regiunea de Nord-Est și reprezintă o presiune pentru flancul de Est al NATO și al UE”.

Victor Negrescu arată că Republica Moldova trece acum prin cel mai bun moment al său din punct de vedere al reputației sale și are în fața sa o oportunitate de neratat: „Orice ambiguitate sau reducere a eforturilor privind aderarea reprezintă un risc. Scenariul Georgia este posibil dacă lucrurile nu sunt gestionate corespunzător. Democratic și doar prin alegeri libere cetățenii Republicii Moldova își vor alege viitorul”.