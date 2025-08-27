Parlamentul European va condamna cu fermitate ingerințele forțelor pro-ruse în Moldova, susține Negrescu

Victor Negrescu susține că, la 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Parlamentul European rămâne un partener și un susținător ferm al parcursului european al acestui stat.
„Legislativul european va adopta în prima sesiune din septembrie o rezoluție prin care va sublinia importanța valorificării eforturilor făcute de Republica Moldova, va reitera suportul pentru toate mecanismele de sprijin oferite fraților noștri de peste Prut și va condamna cu fermitate ingerințele forțelor pro-ruse. Alegerile din septembrie sunt decisive, iar începerea rapidă a negocierilor pe capitolele de aderare este esențială”, a scris miercuri pe Facebook vicepreședintele PE.
Victor Negrescu arată că Republica Moldova trece acum prin cel mai bun moment al său din punct de vedere al reputației sale și are în fața sa o oportunitate de neratat: „Orice ambiguitate sau reducere a eforturilor privind aderarea reprezintă un risc. Scenariul Georgia este posibil dacă lucrurile nu sunt gestionate corespunzător. Democratic și doar prin alegeri libere cetățenii Republicii Moldova își vor alege viitorul”.