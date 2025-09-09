Parlamentul European va dezbate o rezoluție de sprijin pentru Republica Moldova în fața atacurilor hibride rusești

Negrescu spune că a fost co-iniţiator al rezoluţiei prin care PE îşi va declara sprijinul pentru Republica Moldova în faţa interferenţelor străine şi a atacurilor hibride.

„Un fapt rareori întâlnit deoarece, de regulă, nu se aprobă astfel de rezoluţii în preajma momentelor electorale. Motivul iniţierii acestei rezoluţii este că Federaţia Rusă a investit deja peste 200 de milioane de euro – mai mult de 1% din PIB-ul Moldovei – în propagandă, campanii de dezinformare, finanţări ilegale şi atacuri cibernetice menite să destabilizeze societatea şi să submineze încrederea oamenilor în instituţii şi în democraţie. Protejarea dreptului de a vota liber şi democratic este crucială”, afirmă Victor Negrescu.

El arată că rezoluţia subliniază şi importanţa demersului de a crea şi operaţionaliza Biroul Parlamentului European la Chişinău: „România este poarta de intrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi rămâne principalul său susţinător”.

„Am avut, totodată, onoarea să o primesc pe preşedinta Maia Sandu la Parlamentul European şi să transmit, în calitate de vicepreşedinte responsabil de relaţia cu Republica Moldova, mesajul nostru ferm de solidaritate şi susţinere pentru parcursul european al ţării. Preşedinta Maia Sandu a prezentat în faţa legislativului european un discurs echilibrat, pertinent şi alarmant despre riscurile reprezentate de Federaţia Rusă şi provocările geopolitice actuale inclusiv pentru România”, susţine Victor Negrescu.