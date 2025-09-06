Parlamentul votează duminică cele patru moțiuni de cenzură ale AUR

AUR a depus miercuri patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunile au fost prezentate joi în plenul Parlamentului. Duminică este programată ședința camerelor reunite în care vor avea loc dezbateri și votul asupra moțiunilor.

Moțiunile depuse de AUR în Parlament „vin în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar”.

Partidul a prezentat patru moțiuni de cenzură, fiecare vizând un sector care, potrivit acestuia, a fost „grav afectat” de politicile actualei administrații:

Economia: AUR condamnă ceea ce descrie ca fiind impozite și taxe sufocante, care paralizează întreprinderile și antreprenorii români.

Întreprinderile de stat: Partidul susține că aceste entități sunt gestionate în interesul străin și pentru a alimenta rețelele de clientelism politic, rather than the public good.

Instituții autonome: AUR susține că reformele recente sunt doar superficiale, menite să mențină salariile exorbitante și funcțiile numite politic, fără a aduce schimbări reale.

Sănătate: Măsurile sunt criticate pentru că restricționează accesul pacienților la teste de diagnostic și tratamente, subminează medicamentele generice și slăbesc cadrul medicinei de familie.

În consecință, AUR cere demisia imediată a guvernului prim-ministrului Bolojan. Partidul afirmă că Parlamentul trebuie să-și recâștige rolul de adevărată arenă a dezbaterii democratice, în loc să rămână un loc în care „puterea conducătoare dictează prin abuz”.

Moțiunile vor fi dezbătute și supuse la vot, duminică.