Un atac israelian a distrus o clădire cu 15 etaje în orașul Gaza

Armata israeliană a declarat sâmbătă că a atacat o clădire înaltă din orașul Gaza, folosită de Hamas. Martorii au declarat însă că era vorba de o clădire rezidențială care adăpostea familii strămutate.

Un atac israelian a distrus sâmbătă un al doilea zgârie-nori din orașul Gaza în tot atâtea zile, dărâmând clădirea cu 15 etaje, potrivit France24.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce IDF i-a îndemnat pe palestinienii din cel mai mare oraș al enclavei asediate să plece spre ceea ce a numit o „zonă umanitară” mai la sud.

„Cu puțin timp în urmă, IDF (Forțele de Apărare Israeliene) au atacat o clădire înaltă folosită de organizația teroristă Hamas în zona orașului Gaza”, a declarat armata israeliană într-un comunicat.

Martorii au identificat clădirea drept Turnul Al-Sussi, iar videoclipurile distribuite online arată cum structura se prăbușește. Al-Susi era o clădire rezidențială care adăpostea mulți locuitori ai Gazei strămutați, potrivit locuitorilor orașului Gaza.

Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce armata israeliană i-a îndemnat pe locuitorii orașului Gaza să plece într-o „zonă umanitară” din sud.

Într-un mesaj adresat locuitorilor orașului, postat pe rețelele de socializare, purtătorul de cuvânt al armatei, Avichay Adraee, a declarat: „Profitați de această ocazie pentru a vă deplasa devreme în zona umanitară (Al-Mawasi) și a vă alătura miilor de oameni care au ajuns deja acolo”.

ONU estimează că există aproximativ un milion de oameni în și în jurul orașului Gaza și a avertizat asupra unui „dezastru” iminent dacă armata israeliană își va continua planurile de a cuceri orașul.

Într-o declarație separată emisă sâmbătă, armata a declarat că zona umanitară din sud dispune de „infrastructură esențială, cum ar fi spitale de campanie, conducte de apă și instalații de desalinizare, alături de furnizarea continuă de alimente, corturi, medicamente și echipamente medicale”.

Israelul a declarat Al-Mawasi zonă sigură la începutul războiului, declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Cu toate acestea, armata a efectuat numeroase bombardamente în zonă de atunci, susținând că acestea vizau luptători Hamas care se ascundeau printre civili.