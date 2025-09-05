Prima pagină » Economic » Curs valutar, 5 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 5 septembrie 2025: moneda europeană și gramul de aur au fost din nou mai scumpe
Maria Miron
05 sept. 2025, 13:44, Economic

Euro a urcat din nou, fiind cotată de BNR la 5,0787 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat, însă, până la 4,3463 lei, respectiv 5,4106 lei și 5,8571 lei.

Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 496,3229 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9487 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0787
Dolarul SUA USD 4,3463
Francul elvețian CHF 5,4106
Lira sterlină GPB 5,8571
Gramul de aur XAU 496,3229
Dolarul australian AUD 2,8439
Dolarul canadian CAD 3,1506
Coroana cehă CZK 0,2078
Coroana daneză DKK 0,6804
Lira egipteană EGP 0,0895
100 Forinți maghiari HUF 1,2930
100 Yeni japonezi JPY 2,9332
Leul moldovenesc MDL 0,2607
Coroana norvegiană NOK 0,4325
Zlotul polonez PLN 1,1943
Coroana suedeză SEK 0,4617
Lira turcească TRY 0,1053
Rubla rusească RUB 0,0534
Leva bulgărească BGN 2,5967
Randalul sud-african ZAR 0,2458
Realul brazilian BRL 0,7978
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6089
Rupia indiană INR 0,0493
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3127
Peso-ul mexican MXN 0,2327
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5537
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1054
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1833
Bahtul thailandez THB 0,1350
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5571
100 Rupii indoneziene IDR 0,0266
Shekelul israelian ILS 1,3015
100 Coroane islandeze ISK 3,5466
Ringgitul malaysian MIR 1,0287
Peso-ul filipinez PHP 0,0764
Dolarul singaporez SGD 3,3775
DST XDR 5,9487

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.