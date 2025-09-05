Curs valutar, 5 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Euro a urcat din nou, fiind cotată de BNR la 5,0787 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat, însă, până la 4,3463 lei, respectiv 5,4106 lei și 5,8571 lei.

Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 496,3229 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9487 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0787 Dolarul SUA USD 4,3463 Francul elvețian CHF 5,4106 Lira sterlină GPB 5,8571 Gramul de aur XAU 496,3229 Dolarul australian AUD 2,8439 Dolarul canadian CAD 3,1506 Coroana cehă CZK 0,2078 Coroana daneză DKK 0,6804 Lira egipteană EGP 0,0895 100 Forinți maghiari HUF 1,2930 100 Yeni japonezi JPY 2,9332 Leul moldovenesc MDL 0,2607 Coroana norvegiană NOK 0,4325 Zlotul polonez PLN 1,1943 Coroana suedeză SEK 0,4617 Lira turcească TRY 0,1053 Rubla rusească RUB 0,0534 Leva bulgărească BGN 2,5967 Randalul sud-african ZAR 0,2458 Realul brazilian BRL 0,7978 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6089 Rupia indiană INR 0,0493 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3127 Peso-ul mexican MXN 0,2327 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5537 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1054 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1833 Bahtul thailandez THB 0,1350 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5571 100 Rupii indoneziene IDR 0,0266 Shekelul israelian ILS 1,3015 100 Coroane islandeze ISK 3,5466 Ringgitul malaysian MIR 1,0287 Peso-ul filipinez PHP 0,0764 Dolarul singaporez SGD 3,3775 DST XDR 5,9487

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.