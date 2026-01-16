PNL Iași susține că primarii PSD care au confirmat întâlnirea cu Bolojan au fost amenințați să nu vină

PNL Iași arată că „atacul concertat al social-democraților nu este despre „grija față de comunități”, ci despre teama de reformă, despre disperarea de a pierde controlul asupra banilor publici risipiți și despre refuzul de a accepta că vremea „dosarului cu șină” și a sinecurilor de partid a apus”.

„Mai mulți primari PSD au confirmat inițial participarea la întâlnirea cu Ilie Bolojan, într-un act de conștiință personală. Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze și li s-a livrat un punctaj populist. Protestul primarilor PSD Iași nu are nicio legătură cu ceea ce gândesc fiecare în mod personal, ci cu amenințări venite pe linie de partid. Premierul României, oricare ar fi el, de la orice partid, se întâlnește cu primarii să discute probleme de administrație publică, nu politică. Acest protest infantil al PSD nu face decât să izoleze comunitățile pe care le reprezintă și să slăbească, în ansamblu, forța de reprezentativitate a județului nostru și a ieșenilor care i-au votat. Premierul vine să discute soluții tehnice, nu să facă paradă politică, așa cum ne-au obișnuit premierii PSD care apăreau la Iași doar pentru tăieri de panglici la proiecte inexistente”, transmite PNL într-un comunicat de presă.

PNL consideră că în PSD Iași este o „lupta de putere” în interiorul PSD Iași.

„Decizia primarilor PSD de a boicota întâlnirea cu prim-ministrul României este un act de iresponsabilitate administrativă”, arată PNL.

„Când refuzi dialogul cu șeful Executivului, nu îl pedepsești pe Ilie Bolojan, ci îți pedepsești propria comunitate pe care pretinzi că o reprezinți. Este o dovadă de imaturitate politică să pui orgoliul de partid mai presus de interesul județului Iași. Solicit PSD Iași să iasă din logica de campanie electorală perpetuă și să înțeleagă gravitatea momentului. România are nevoie de stabilitate bugetară și de reforme structurale pentru a nu pierde fondurile europene. Dacă PSD vrea să rămână partidul care apără evaziunea, construcțiile ilegale și birocrația, este alegerea lor”, a declarat Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași.

Potrivit PNL Iași, reforma propusă de Guvernul Bolojan nu taie salariile medicilor sau profesorilor, ci taie „risipa și birocrația sufocantă”.

„ 1. Tăiem scaunele politice, nu serviciile publice: Dispar 6.102 posturi de consilieri personali ai demnitarilor. Aceasta înseamnă o economie anuală de peste 362 milioane de lei. PSD plânge după aceste sinecuri? Noi alegem să folosim acești bani pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare.

2. Stop organigramelor umflate: Reducem cu 10% cheltuielile de personal în instituții prin reorganizare și eliminarea posturilor inutile. Mai puțini șefi, mai multă eficiență.

3. Digitalizare, nu hârțogărie: Condiționăm finanțarea de la bugetul de stat de înrolarea în Ghișeul.ro. Cine refuză digitalizarea, refuză respectul pentru cetățean.

Investiții istorice, nu desene pe hartă. A7 și A8 sunt realitate”, arată PNL Iași.

În plus, PNL Iași mai arată că Guvernul liberal condus de Ilie Bolojan „securizează viitorul Moldovei. Nu prin promisiuni, ci prin bani și șantiere”:

„A7 și A8 – Piloni de securitate: Am securizat 4 miliarde de Euro prin programul european SAFE pentru infrastructura Moldovei. Autostrada Unirii (A8), tronsonul Pașcani-Iași-Ungheni, și A7 spre Siret sunt acum priorități strategice NATO și UE, cu finanțare garantată și proceduri accelerate. Deblocarea Variantei Ocolitoare Podu Iloaiei: După ani de blocaje, avem avizul Ministerului Finanțelor. Soluția este pe masă, banii sunt securizați. PSD a știut doar să contemple cozile de mașini; PNL vine cu soluția tehnică și finanțarea”, se mai arată în comunicatul PNL Iași.