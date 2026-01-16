Primarii PSD din Iași nu participă la întâlnirea cu Ilie Bolojan, premierul „Taie-Tot”

„Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi (vineri – n.r.), să se întâlnească cu primarii din județ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părțile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităților locale. Ignorarea partenerilor politici și a opiniei publice este inacceptabilă”, arată PSD Iași.

După o analiză, primarii PSD din județul Iași au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan.

„Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”.

Primarii din Iași, aleși din partea PSD, spun că partidul este parte a coaliției de guvernare și de aceea este „inexplicabilă” poziția lui Ilie Bolojan.

„La discuția de astăzi nu au fost invitați parlamentarii PSD Iași. În fapt, cei care contribuie, prin voturile lor, la asigurarea unei majorități în Parlament. Ca partid situat pe primul loc în preferințele ieșenilor la alegerile parlamentare de la sfârșitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricție bugetară, și un plan serios de investiții publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieșenilor”, arată aleșii locali.