Presa internațională despre nominalizarea lui Luca Niculescu: România caută ieșirea din criza politică după cinci luni de blocaj

Luni, președintele Nicușor Dan a făcut, la Palatul Cotroceni, cea de-a patra nominalizare pentru funcția de prim-ministru al României, după ce țara, de cinci luni de zile, nu are un Guvern stabil pentru a putea ieși din criza economică.

De la momentul nominalizării, presa internațională a preluat informația, titrând majoritatea articolelor cu „diplomatul Luca Niculescu” și „cel de-al patrulea candidat”.

De această dată, nominalizarea președintelui este prezentată de presa străină drept o nouă încercare a lui Nicușor Dan de a pune capăt crizei care durează de aproape jumătate de an.

POLITICO, Reuters și The Washington Post notează că misiunea lui Luca Niculescu va fi dificilă, în condițiile în care partidele nu au reușit până acum să formeze o majoritate parlamentară.

„Un diplomat, al patrulea candidat la funcția de premier al României în ultimele cinci luni”

POLITICO, în prima instanță, scrie că un „un diplomat de rang înalt” încearcă să formeze un nou guvern într-o „tentativă de a pune capăt unui blocaj politic de cinci luni care amenință stabilitatea economică și politică a țării”.

Publicația îl prezintă pe Luca Niculescu drept al patrulea candidat însărcinat de Nicușor Dan să formeze un guvern după prăbușirea coaliției, în luna mai.

„Pentru a fi confirmat în funcție, Niculescu va trebui să obțină un vot favorabil în Parlamentul României în termen de 10 zile, demonstrând astfel că beneficiază de sprijinul majorității pentru noua sa echipă ministerială și pentru programul de guvernare.”, scrie POLITICO.

Tot aceasta scrie că, „după eșecul a trei candidați anteriori, președintele se confruntă deja cu solicitări de a dizolva parlamentul pentru organizarea unor alegeri anticipate fără precedent” și că Nicușor Dan este „reticent în această privință, temându-se că o astfel de măsură ar putea aduce la putere un partid de opoziție de extremă dreapta și eurosceptic”.

„Propunerea mea pentru funcția de prim-ministru este Luca Niculescu, un om care, în calitate de diplomat, știe cum să armonizeze poziții diferite”, a declarat Nicușor Dan, luni, potrivit POLITICO.

POLITICO mai precizează că „un politician care a refuzat să participe luni la discuțiile cu Dan a fost George Simion, liderul partidului de extremă-dreapta Alianța pentru Unirea Românilor, formațiune care conduce în prezent în sondajele de opinie”.

Mai mult decât atât, „Simion, care a candidat împotriva lui Dan la președinție anul trecut, și-a reiterat solicitarea de a se organiza alegeri pentru a pune capăt haosului”, mai scrie publicația.

Este menționat și că Nicușor Dan a confirmat că viitorul guvern nu va include partide anti-occidentale, termen folosit pentru formațiunile de extremă dreapta, în special AUR.

„Am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va menține orientarea pro-occidentală a României și va respecta țintele financiare, precum și toate angajamentele asumate de România”, a declarat el.

Reuters: Nominalizarea vine pe fondul presiunilor economice

Despre nominalizarea lui Luca Niculescu, Reuters scrie că efectele economice ale crizei politice sunt legate de aceasta, din motiv că Nicușor Dan încearcă „să pună capăt unei crize politice prelungite care a dus la creșterea costurilor de finanțare” și a „exercitat presiuni asupra ratingului de tip investment-grade al țării”.

Agenția îl citează pe Nicușor Dan, care spune că l-a ales pe Niculescu deoarece „este persoana cu cele mai mari șanse de a obține o majoritate parlamentară”.

„Am ales persoana cu cele mai mari șanse de a obține o majoritate parlamentară; acesta are libertatea de a decide formula de guvernare – politică sau tehnocrată – în urma discuțiilor pe care le va purta cu partidele politice”, a declarat președintele, potrivit Reuters.

Despre Luca Niculescu, publicația a scris că este „un fost jurnalist și ulterior ambasador al României în Franța”, care „ocupă în prezent funcția de ministru adjunct interimar de externe, fiind responsabil de procesul în curs de aderare a României la OCDE”.

În privința alegerilor anticipate, Reuters scrie că, potrivit legislației române, „condițiile pentru ca președintele să dizolve Parlamentul sunt îndeplinite, însă Dan a declarat în repetate rânduri că aceasta ar fi ultima sa soluție”.

„Analiștii au afirmat că singurul partid care ar avea de câștigat de pe urma alegerilor anticipate ar fi formațiunea de extremă-dreapta din opoziție Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care conduce în sondaje cu un avans de două cifre. De asemenea, Dan a declarat că niciun nou guvern nu ar trebui să includă AUR”, a scris agenția de presă.

„A patra încercare” pentru Nicușor Dan

The Washington Post prezintă nominalizarea lui Luca Niculescu drept „a patra sa încercare de a pune capăt unei crize politice care durează de luni de zile”, după ce trei candidați anteriori nu au reușit să formeze un guvern.

Publicația americană scrie că nominalizarea vine la mai puțin de o săptămână după ce Parlamentul a respins cabinetul propus de Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat de Nicușor Dan.

Președintele, scrie The Washington Post, l-a prezentat ieri pe Luca Niculescu drept persoana cu cele mai mari șanse de a obține o majoritate parlamentară, adăugând că formarea unui guvern este „vitală și urgentă”.

„Domnul Niculescu este liber să decidă formula specifică a guvernului – politic-tehnocrat – în urma unor discuții aprofundate cu partidele. Ceea ce contează cel mai mult este asigurarea unei majorități parlamentare”, a declarat Nicușor Dan, potrivit The Washington Post.

Publicația notează că președintele a promis că un guvern condus de Niculescu va „menține parcursul pro-occidental al României și va respecta toate țintele financiare și angajamentele asumate de țară”.

Pe lângă momentul nominalizării de luni seară, agenția scrie că actuala criză politică a început în luna mai, „când premierul Ilie Bolojan a fost înlăturat printr-o moțiune de cenzură depusă în comun de Partidul Social Democrat (PSD), aflat la guvernare în cadrul coaliției, și de partidul de opoziție naționalist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)”.

După nominalizarea lui Niculescu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat decizia președintelui și a spus că propunerea „continuă să sfideze aritmetica parlamentară”.

„După patru premieri de dreapta care au eșuat, asistăm la o nouă desemnare care ignoră partidul câștigător al alegerilor”, a scris Grindeanu pe Facebook, potrivit publicației americane.

„Dacă premierul desemnat va continua să susțină politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că singura cale de a readuce România pe drumul cel bun este organizarea de alegeri anticipate”, a mai transmis Grindeanu.

The Washington Post mai scrie că „eșecul votului de săptămâna trecută privind propunerea de cabinet a lui Mureșan a sporit probabilitatea unor alegeri anticipate, într-un context marcat de îngrijorări privind securitatea regională”.

Acest aspect are legătură cu faptul că România, stat membru NATO, „se confruntă cu o creștere accentuată a incursiunilor cu drone asociate războiului purtat de Rusia în Ucraina vecină”.