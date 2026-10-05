Nicușor Dan, despre Luca Niculescu: Are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate

„Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și, în calitatea asta, a lucrat cu instituțiile statului român – deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare”, a anunțat Nicușor Dan, într-o conferință de presăm desfășurată, luni seară.

Președintele României, Nicușor Dan a precizat că a „ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”, dar și că Niculescu „are libertatea să decidă formula de guvern tehnocrat”, în urma „discuțiilor aprofundate cu partidele”.

„Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat”, a declarat Nicușor Dan.

Decretul de numire al lui Niculescu în funcția de premier va fi publicat în Monitorul Oficial, marți dimineață.

România are nevoie imediat de un guvern

Președintele a mai precizat că „este necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viața românilor (…)”.

„Am văzut evoluția din zilele astea pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudini, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români”, a mai declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai precizat că „Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat”.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat că acceptă „responsabilitatea” desemnării în funcția de premier, dar și că acesta cunoaște pe deplin dificultatea momentului actual. Acesta își propune construirea unei majorități în Parlament, dar și un program de guvernare realist care să fie convenit de partide.

Decizia vine după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor parlamentare.