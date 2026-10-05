Diana Șoșoacă s-a propus premier: Nimeni nu va vota un guvern condus de mine de frica pușcăriei

Diana Șoșoacă a declarat că în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan a propus varianta alegerilor anticipate sau chiar nominalizarea sa pentru Palatul Victoria.

„(N.R. Nicușor Dan) m-a întrebat ce trebuie să facem. Da, noi am vrea alegeri anticipate. Dar ce să vezi? Constituția României nu permite unui guvern interimar, nici măcar interimar demis, pentru că termenul de interimar nu există în Constituția României, să organizeze alegeri. Suntem în Kafka, în teoria absurdului”, a declarat Diana Șoșoacă, luni, după discuțiile cu șeful statului.

„Cine să conducă? Doamna Șoșoacă!”

„(N.R. Nicușor Dan) m-a întrebat cine să conducă guvernul, doamna Șoșoacă. Păi doamna Șoșoacă. Pentru că e singura care mai ține piept unui sistem și care are curajul să facă ceea ce trebuie. Mai ales să redea drepturile și libertățile fundamentale unui popor care este dezbinat și care este trimis jumătate din el în afara granițelor țării”, a mai spus eurodeputata.

„Frica de pușcărie” a parlamentarilor

Deși s-a propus pentru Palatul Victoria, Șoșoacă a recunoscut că nu are șanse să primească votul de încredere, prin primsa „fricii de pușcărie” a parlamentarilor.

„Evident că nu va vota nimeni un guvern condus de Șoșoacă, pentru că toți aia din Parlament vor ajunge la pușcărie, unde își vor plăti singuri zilele de pușcărie și li se vor confisca averile. Pentru că nu noi am furat, nici voi, ci ei”, a spus membra Parlamentului European.

„Zic că am tot planul juridic făcut din 2021 ca senator. Se poate și am putea să avem și noi un venit de 3.000-4.000 de euro pe cap de locuitor și cu prețuri normale, nu nesimțite. Dar nu se vrea”, a continuat fosta senatoare.

Totul se rezumă la funcții

Diana Șoșoacă a lansat atacuri dure și la adresa liderilor politici din Parlament subliniind că orice încercare de formarea a unei majorități pentru învestirea unui Guvern se rezumă la împărțirea funcțiilor în statul român.

„Și să știți că în toate negocierile pe care le-am avut cu absolut toate partidele, n-am auzit pe unul să spună ceva de interesul național, de România. Ci ce funcții vrei tu, cine vrei să fie la subsecretar de stat, nu putem să-ți dăm ministru, nu putem să-ți dăm viceprim-ministru, nu putem să-ți dăm, dar îți dăm la agenții, dar nu știu ce. Că alea interesante le țineți voi, ca să le rupeți în două și să le vinde străinilor”, a mai spus lidera SOS România.

Criza politică din România

Nicușor Dan a organizat această rundă de consultări cu partidele și grupurile parlamentare după ce fostul premier desemnat nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan, a fost respins miercuri de Parlament: 182 de parlamentari au votat pentru, cu mult sub cele 233 de voturi necesare învestirii.

Aceasta a fost a doua propunere respinsă de legislativ, după ce a picat la vot și propunerea de guvern Adrian Veștea, în luna iunie, deschizându-se astfel posibilitatea de organizare a alegerilor anticipate.

România se află în criză politică încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată și votată de PSD și AUR.