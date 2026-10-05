Prima pagină » Social » Mitingul pro-Georgescu în fața Arestului Central continuă

Mitingul pro-Georgescu în fața Arestului Central continuă

Luni seara, aproximativ 200 de persoane s-au adunat în fața Arestului Central, protestând față de arestul preventiv al lui Călin Georgescu.
Nicușor Dan, despre Luca Niculescu: Are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate
Nicușor Dan, despre Luca Niculescu: Are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate
Primele declarații ale premierului desemnat Luca Niculescu: Prima misiune va fi construirea unei majorități pro-europene
Primele declarații ale premierului desemnat Luca Niculescu: Prima misiune va fi construirea unei majorități pro-europene
Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după consultările de la Cotroceni: „Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”
Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după consultările de la Cotroceni: „Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”
Victor Ponta, propus pentru funcția de premier de grupul UPR: L-am văzut pe președinte foarte aplecat asupra acestui profil
Victor Ponta, propus pentru funcția de premier de grupul UPR: L-am văzut pe președinte foarte aplecat asupra acestui profil
Diana Șoșoacă s-a propus premier: Nimeni nu va vota un guvern condus de mine de frica pușcăriei
Diana Șoșoacă s-a propus premier: Nimeni nu va vota un guvern condus de mine de frica pușcăriei
Daiana RobRareș Mustață
05 oct. 2026, 20:53, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aceștia au adus și un banner pe care scrie „Free CG” (nr. trad – Eliberați-l pe Călin Georgescu).

Echipați cu steaguri și bătând din palme, aceștia scandează: „Călin Georgescu este președinte!”.

Se împlinește o săptămână de când susținătorii lui Georgescu se adună în fața Arestului Central pentru a cere eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Sâmbătă s-au adunat aproximativ 1.000 de persoane, iar duminică aproximativ 2.000 de susținători.

Protestele vin după ce Georgescu a fost arestat preventiv, marțea trecută, în urma deciziei Curții de Apel București care a dat curs solicitării DIICOT de arest preventiv pentru 30 de zile, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în cadrul căruia Călin Georgescu este cercetat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău, promițând garantarea unui credit în valoare de 6 milioane de euro.

Încă de marți seara, Georgescu se află încarcerat în Arestul Central al Poliției Capitalei. 

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Luca Niculescu, primele declarații după ce a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor