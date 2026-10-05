Mitingul pro-Georgescu în fața Arestului Central continuă

Aceștia au adus și un banner pe care scrie „Free CG” (nr. trad – Eliberați-l pe Călin Georgescu).

Echipați cu steaguri și bătând din palme, aceștia scandează: „Călin Georgescu este președinte!”.

Se împlinește o săptămână de când susținătorii lui Georgescu se adună în fața Arestului Central pentru a cere eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Sâmbătă s-au adunat aproximativ 1.000 de persoane, iar duminică aproximativ 2.000 de susținători.

Protestele vin după ce Georgescu a fost arestat preventiv, marțea trecută, în urma deciziei Curții de Apel București care a dat curs solicitării DIICOT de arest preventiv pentru 30 de zile, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în cadrul căruia Călin Georgescu este cercetat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău, promițând garantarea unui credit în valoare de 6 milioane de euro.

Încă de marți seara, Georgescu se află încarcerat în Arestul Central al Poliției Capitalei.