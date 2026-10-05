Primele declarații ale premierului desemnat Luca Niculescu: Prima misiune va fi construirea unei majorități pro-europene

Luca Niculescu a declarat că acceptă responsabilitatea funcției de premier desemnat și că va lucra pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist”, a spus noul premier desemnat.

Liniile directoare

Niculescu a trasat liniile directoare ale viitoarei guvernări, privind consolidarea bugetară, economia, politica externă și securitate, menționând și pericolul dezinformării..

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii”, a declarat Niculescu.

Exemplul dosarului OCDE ca model de cooperare

Luca Niculescu a făcut referire și la procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care l-a prezentat drept un exemplu de colaborare între partide și instituții în jurul unui obiectiv comun.

„În ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană”, a subliniat premierul desemnat.

„Avem nevoie de punți, nu de ziduri”

În încheiere, acesta a vorbit și despre necesitatea de a „construi punți”

„Există această vorbă, potrivit căreia în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește, înaintea lucrurilor care ne despartă ”, a conchis premierul desemnat.

Consultările și desemnarea

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seară pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a afirmat că l-a ales pe Niculescu deoarece consideră că acesta are „cele mai mari șanse să întrunească o majoritate” în Parlament.