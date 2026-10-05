Prima pagină » Știrile zilei » Victor Ponta, propus pentru funcția de premier de grupul UPR: L-am văzut pe președinte foarte aplecat asupra acestui profil

Victor Ponta, propus pentru funcția de premier de grupul UPR: L-am văzut pe președinte foarte aplecat asupra acestui profil

Fostul premier al României, Victor Ponta, a fost propus pentru conducerea Guvernului de către grupul Uniți pentru România. Liderul de grup, deputatul Răzvan Mirel Chiriță, a afirmat că UPR este optimist în privința desemnării viitorului premier și a susținut că președintele s-a arătat interesat de profilul lui Victor Ponta.
Diana Șoșoacă s-a propus premier: Nimeni nu va vota un guvern condus de mine de frica pușcăriei
Diana Șoșoacă s-a propus premier: Nimeni nu va vota un guvern condus de mine de frica pușcăriei
Șoșoacă, după consultările cu Nicușor Dan: „România va ajunge în sfera de influență a Rusiei. Învățați rusă!”
Șoșoacă, după consultările cu Nicușor Dan: „România va ajunge în sfera de influență a Rusiei. Învățați rusă!”
Consultări acum la Palatul Cotroceni pentru formarea Guvernului | Grindeanu: Nominalizarea sunt eu. PSD vrea să fie „parte a soluției” | Bolojan: Nu vom fi într-o guvernare cu PSD | Delegația AUR, fără George Simion
Consultări acum la Palatul Cotroceni pentru formarea Guvernului | Grindeanu: Nominalizarea sunt eu. PSD vrea să fie „parte a soluției” | Bolojan: Nu vom fi într-o guvernare cu PSD | Delegația AUR, fără George Simion
Bărbat, prins cu droguri în mașină pe A1. Unde le-a ascuns?
Bărbat, prins cu droguri în mașină pe A1. Unde le-a ascuns?
Kelemen Hunor, după consultările cu Nicușor Dan: Putem susține un cabinet PSD, dar e nevoie și de PNL
Kelemen Hunor, după consultările cu Nicușor Dan: Putem susține un cabinet PSD, dar e nevoie și de PNL
Radu Mocanu
05 oct. 2026, 19:04, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Propunerea UPR pentru depășirea crizei

Răzvan Chirița a declarat că delegația UPR a mers la Palatul Cotroceni cu intenția de a contribui la deblocarea situației politice și economice actuale, punctând că propunere pentru Palatul Victoria este Victor Ponta. 

„Am făcut consultări cu președintele României, domnul Nicușor Dan, am venit din nou cu dorința de a contribui la deblocarea acestei situații grele din punct de vedere politic și economic pentru România. Ne-am prezentat sprijinul pentru susținerea unui viitor prim-ministru de către președintele Nicușor Dan. Am susținut totodată aceeași propunere cu care am venit de la prima rundă de consultări, în persoana domnului Victor Ponta, ca propunerea grupului UPR”, a declarat deputatul. 

Acesta a menționat că în cadrul consultărilor au fost avansate doar două nume, Sorin Grindeanu, din partea PSD și acum, Victor Ponta, din partea UPR, precizând că delegația pleacă optimistă de la Cotroceni. 

„La sfârșitul acestei zile constatăm că avem doar două propuneri concrete din partea formațiunilor politice și a grupurilor parlamentare, astfel că suntem optimiști și plecăm de la Cotroceni, cu speranța că domnul președinte va analiza cu seriozitate propunerea noastră”, a afirmat deputatul. 

Semnalele de la Cotroceni privind profilul viitorului prim-ministru

Chiriță a menționat că, deși președintele nu a transmis direct o decizie în cadrul consultării, reacțiile acestuia au lăsat de înțeles că opțiunea finală ar putea să fie cineva cu un profil similar al opțiunii avansate de grup. 

„Nu ne-a spus exact, dar l-am văzut foarte aplecat asupra profilului domnului Victor Ponta și cred că persoana pe care o va desemna va fi foarte apropiată de profilul dânsului, dacă nu chiar domnul Ponta”, a conchis acesta. 

Cinci luni de criză politică

Consultările de luni au loc după cinci luni de blocaj politic cauzat de demiterea Executivului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură depuse și votate de PSD și AUR. 

În aceste cinci luni, Parlamentul a respins deja două propuneri venite de la Cotroceni, pe Adrian Veștea, în luna iunie, și pe Siegfried Mureșan, săptămâna trecută. 

După respingerea lui Mureșan, Parlamentul a creat condițiile necesare pentru organizare de alegeri anticipate. Cu toate acestea, opțiunea alegerilor înainte de termen rămâne la latitudinea președintelui care s-a pronunțat împotriva acestui mecanism. 

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
România ar putea relua exporturile de ovine către Libia. ANSVSA, în discuții cu autoritățile libiene
Gandul
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor