Președinta Comisiei Europene ajunge luni în România. Se întâlnește cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan la Constanța

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, soseşte luni în România, la Constanţa. Ea va avea întâlniri cu preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Luni, 1 septembrie, Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu Prim-ministrul Ilie Bolojan”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Potrivit aceleiaşi surse, pe agenda vizitei vor fi discuții pe teme de securitate şi cooperare între România, Uniunea Europeană și NATO.

„Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se mai arată în anunţul oficial.