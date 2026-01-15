Ce spune președinte Nicușor Dan, după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum

„Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul în marea familie europeană”, a declarat șeful statului, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.

Nicușor Dan a arătat că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una dintre căile prin care cele două state pot fi mai aproape, punctând beneficiile concrete ale acestui proces.

„Cum știm din propria experiență, aderarea la Uniune este și un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe, la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenței”, a adăugat președintele.

Declarațiile vin după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat recent că ar susține unirea cu România la un eventual referendum.