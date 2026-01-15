Prima pagină » Politic » Ce spune președinte Nicușor Dan, după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum

Președintele Nicușor Dan spune, joi, că, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă „una din căile de a fi împreună”.
Nicușor Dan: România va rămâne un susținător ferm al unității și competitivității Uniunii Europene
Nicușor Dan despre conflictul din Ucraina și implicarea SUA: România susține eforturile președintelui Trump de negociere a unei păci rapide
Nicușor Dan: Articolul 5 al tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale
Nicușor Dan: Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate. 2025 s-a încheiat cu o reducere a deficitului și o ușoară creștere economică
Nicușor Dan, mesaj către diplomații străini despre alegerile anulate: România a avut de înfruntat un război hibrid
Gabriel Pecheanu
15 ian. 2026, 13:51

„Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul în marea familie europeană”, a declarat șeful statului, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.

Nicușor Dan a arătat că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una dintre căile prin care cele două state pot fi mai aproape, punctând beneficiile concrete ale acestui proces.

„Cum știm din propria experiență, aderarea la Uniune este și un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe, la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenței”, a adăugat președintele.

Declarațiile vin după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat recent că ar susține unirea cu România la un eventual referendum.

