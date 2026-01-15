Nicușor Dan, mesaj către diplomații străini despre alegerile anulate: România a avut de înfruntat un război hibrid

Într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, șeful statului a arătat că anul 2025 se anunță unul plin de provocări, atât pe plan intern, cât și internațional.

„Anul care a început se anunță unul cu multe provocări, astfel că pentru a contribui eficient la obiectivul de pace și cooperare, politica noastră externă va trebui să fie și dinamică și creativă”, a afirmat Nicușor Dan.

Alegeri anulate și război hibrid: explicațiile președintelui

Președintele a explicat diplomaților străini că România a încheiat recent un ciclu electoral complicat, care a pus la încercare instituțiile democratice ale statului.

„Anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăți, în care am avut de înfruntat un război hibrid. Totuși, democrația românească a reușit să facă față acestui test de maturitate”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că soluțiile adoptate de autorități au fost bazate pe respectarea legii și pe funcționarea mecanismelor democratice, mesaj menit să ofere garanții partenerilor internaționali cu privire la stabilitatea României.

Reconciliere națională și reconsolidarea statului

În discursul său, președintele a anunțat începutul unui proces amplu de reconciliere în societatea românească, după tensiunile generate de perioada electorală.

„Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională, în cadrul societății, și de reconsolidare a echilibrului între puterile statului”, a spus Nicușor Dan.