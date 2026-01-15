Nicușor Dan: România va rămâne un susținător ferm al unității și competitivității Uniunii Europene

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit joi despre rolul și prioritățile țării în cadrul Uniunii Europene, în cadrul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.

Președintele României a declarat că România își păstrează angajamentul solemn pentru unitatea europeană, solidaritatea și adaptarea la noile provocări globale.

Nicușor Dan a afirmat că România va continua să fie un susținător al unei viziuni comune cu statele membre, prin care să se ajungă la acțiuni concrete, coordonate împreună.

„În Uniunea Europeană, România va rămâne loială instrumentelor și politicilor consacrate și va susține un cadru financiar multianual ambițios, cu alocări consistente pentru politica agricolă și politica de coeziune”, a declarat președintele.

Totodată, șeful statului a declarat că este foarte importantă creșterea competitivității europene și a accesului echilibrat la finanțare.

Potrivit acestuia, România își dorește ca oportunitățile de dezvoltare să fie distribuite echitabil între toate statele membre, astfel încât creșterea economică să fie una echilibrată la nivelul întregii Uniuni.

În discursul său, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru extinderea Uniunii Europene, cu un accent special pe aderarea Republicii Moldova în viitor.

„Vom sprijini extinderea Uniunii Europene, cu accent pe aderarea Republicii Moldova. În egală măsură, înțelegem nevoia de a fi creativi și de a ne adapta noilor circumstanțe globale.”, a spus președintele.

De asemenea, el a mai spus că extinderea rămâne un obiectiv strategic, în paralel cu necesitatea adaptării Uniunii la schimbările geopolitice și economice actuale.

Un punct important al declarației președintelui a vizat securitatea europeană. Nicușor Dan a precizat că România va fi implicată activ în consolidarea industriei europene de apărare.

„Prin urmare, vom fi implicați în procesul de consolidare a industriei europene de apărare prin multiplele mecanisme inițiate recent, în primul rând programul SAFE. Viziunea noastră europeană este așadar echilibrată, loial valorilor fundamentale fondatoare ale proiectului european și echilibrul dinamic dintre statele membre și instituțiile europene, pledând pentru formule creative de acțiune comună, așa cum am reușit la Consiliul European de acum o lună. Ne dorim o uniune puternică, autonomă, strategic și relevantă în plan global, angajată ca partener egal în relația transatlantică, cu mai puțină birocrație și reglementări mai simple”, a declarat Nicușor Dan.