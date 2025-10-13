Președintele AUR Sibiu demisionează din partid

„Începând de azi, 13.10.2025, demisionez din funcția de Președinte al Filialei AUR Sibiu și din calitatea de membru al partidului. Am construit filiala de la zero din 2020 cu 10 membri, misiunea a fost una complexă și plină de provocări.

A fost nevoie de competență și viziune, dar mai ales de sacrificii personale, financiare și profesionale. Am dat la o parte confortul propriu, am neglijat familia, am renunțat la timpul liber, pentru a transforma un proiect curat în realitate, o datorie pe care mi-am asumat-o alături de oameni onești, dedicați și profund implicați. Am reușit să transform filiala într-o structură activă, respectată, prezentă în viața publică locală. Decizia de a mă retrage nu este una ușoară și nici lipsită de semnificații”, anunță acesta.

Suciu spune că a obținut rezultatele bune prin munca depusă alături de o echipă dedicată și rămâne cu satisfacția că și-a făcut datoria cu demnitate și profesionalism.

„Vă mulțumesc vouă, tuturor sibienilor în general, pentru că mi-ați acordat cinstea de a vă reprezenta 4 ani în Parlamentul României si 5 ani in conducerea filialei, dar mai ales vouă, celor alături de care am construit, acum deveniți consilieri județeni sau locali. Din 2020 și până în prezent am reușit să câștigam 4 consilieri județeni, 2 municipali, 87 locali și un viceprimar.

Vă mulțumesc, vouă simplilor membri, echipei de tineri dedicați, fără efortul tuturor dezvoltarea filialei nu ar fi fost posibilă. Această schimbare nu vine dintr-o simpla alegere interioară, ci mai degrabă este consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din județ și din toată țara! Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice, dovadă fiind o filială consolidată, un colectiv unit și un drum deschis spre continuarea construcției autentice, fără compromisuri”, arată Suciu în postare.