Președintele Cehiei a vizitat „pe mutește” România. A trecut în secret prin Craiova, iar Primăria a aflat abia luni

Primarul Lia Olguța Vasilescu a povestit pe Facebook cum s-a desfășurat vizita. Cu două săptămâni în urmă, cineva a sunat la Primăria Craiova anunțând că urmează să sosească o echipă de la televiziunea națională din Cehia și cerând recomandări turistice.

Deși administrația locală s-a obișnuit cu astfel de vizite – recent plecase o echipă de la televiziunea națională din Grecia – de data aceasta lucrurile au fost diferite.

„Echipa TV” cehă a refuzat să fie însoțită de reprezentanți ai primăriei, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum, și a cerut doar sprijin în caz de nevoie.

Vizitatorii s-au îndreptat către centrul vechi și Parcul Romanescu, două dintre principalele atracții turistice ale Craiovei.

„Azi dimineață am aflat că nu echipa tv a fost în Craiova, ci președintele Cehiei, Petr Pavel. Ne bucurăm de o vizită așa importantă și sperăm să îi fi plăcut orașul!”, scrie Lia Olguța Vasilescu.