Președintele Emmanuel Macron îl numește din nou în funcție pe premierul Lecornu, într-o mișcare șocantă

Președintele francez Emmanuel Macron l-a readus în funcție pe prim-ministrul Sébastien Lecornu, chiar dacă acceptase demisia acestuia luni, după prăbușirea neașteptată a guvernului său.

„Președintele republicii l-a numit pe domnul Sébastien Lecornu prim-ministru și l-a însărcinat cu formarea unui guvern”, a transmis Palatul Élysée printr-un comunicat de vineri.

Lecornu a declarat în această seară că acceptă să fie numit din nou în funcția de premier francez „din cauza mandatului”, notează France24.

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Decizia a surprins pe toată lumea și a încheiat o săptămână tensionată în politica franceză.

Duminică seară, Lecornu și-a prezentat cabinetul, iar în aceeași seară a fost criticat de ministrul său de interne. Luni dimineață și-a depus demisia, care a fost acceptată, înainte ca Macron să îi ceară să coordoneze alegerea succesorului într-un proces rapid de 48 de ore cu partidele politice rivale.

Blocajul politic legat de formarea cabinetului și aprobarea bugetului a adus Franței comparații nedorite cu alte țări europene, precum Italia, cunoscută pentru instabilitate politică.

Lecornu a primit critici puternice pentru selecția miniștrilor anunțată duminică seară.

După ce promisese o ruptură față de ultimii doi prim-miniștri, el a prezentat un cabinet care include mai mulți aliați ai lui Macron decât în primul cabinet din 2017.

Primul cabinet de scurtă durată a fost stabilit după aproape o lună de la numirea lui Lecornu. Publicul francez va urmări cu atenție alegerea noilor membri în a doua rundă de selecții.