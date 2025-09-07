Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Serbărilor Naționale de la Țebea

În mesajul său, președintele Nicușor Dan a omagiat memoria lui Avram Iancu, figură legendară a istoriei românilor.

„Comemorăm astăzi una dintre cele mai reprezentative personalități istorice ale națiunii române. Avram Iancu a rămas în istorie ca o figură legendară, iar numele său a devenit sinonim cu lupta pentru afirmarea identității poporului nostru.

Este emoționant că, în fiecare an, ceremoniile organizate pentru „Crăișorul Munților” aduc laolaltă români de toate vârstele care vin la Țebea din întreaga țară pentru a omagia memoria celui care a avut o contribuție atât de importantă la formarea conștiinței noastre naționale”, a transmis Președintele României.

Numărul mare de participanți la Serbarea Națională de la Țebea arată atașamentul românilor pentru valorile naționale, a mai transmis președintele.

„În acest fel, tradițiile României sunt protejate și transmise mai departe, iar trecutul devine un reper pentru a ne reaminti că suntem o națiune puternică. Prezența numeroasă la aceste Serbări Naționale dovedește că liantul între generații este viu, iar atașamentul pentru valorile naționale este o temelie solidă pe care România să-și continue modernizarea și consolidarea democratică, ca membru important al Uniunii Europene și al NATO”.

Mesajul președintelui a inclus și contextul internațional actual

„Idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice și sociale continuă să existe. Privind la contextul internațional dificil de astăzi, putem să înțelegem mai bine puterea exemplului său, curajul de a apăra drepturile, libertatea și demnitatea fiecăruia. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, chiar la granița țării noastre, reprezintă o amenințare majoră pentru stabilitatea globală. România trebuie să fie alături de poporul ucrainean greu încercat și să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni și cu Statele Unite ale Americii”

În final, Președintele României a afirmat că este important să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu nu doar ca pe o filă de istorie semnificativă pentru noi, ci ca pe un îndemn pentru prezent.

„Avem nevoie să arătăm, prin fapte și decizii, că România este o țară a solidarității, a toleranței și a încrederii în viitor. Moștenirea lui Avram Iancu să ne inspire în efortul de a construi o Românie modernă, puternică și respectată, parte a marii familii europene și a lumii democratice”.