Președintele Nicușor Dan, comunității evreiești cu ocazia Roș Hașana 5786: Shaná Tová

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, 22 septembrie 2025, un mesaj cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic, adresându-se comunității evreiești și conducerii Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

În mesajul său, șeful statului a subliniat importanța sărbătorii ca simbol al continuității și înnoirii, evidențiind rolul valorilor fundamentale în construirea unei societăți echilibrate, incluzive și respectuoase.

„Putem construi o societate echilibrată și demnă doar dacă vom pune ca temelie valorile care ne definesc umanitatea, condamnând antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a reafirmat angajamentele României față de comunitatea evreiască, evidențiind importanța dialogului, respectului reciproc și respectării principiilor europene, ale democrației și statului de drept.

În încheiere, președintele le-a urat evreilor din România „lumină, înțelepciune, pace și binecuvântare” și a transmis tradiționalul salut: Shaná Tová!