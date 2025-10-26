Președintele Nicușor Dan îl va decora luni pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I la Palatul Cotroceni

Întâlnirea oficială este programată la ora 18:00, iar la 18:30 va avea loc o ceremonie de decorare a Patriarhului Ecumenic și a Patriarhiei Române, potrivit Administrației Prezidențiale.

Distincțiile acordate vor recunoaște contribuția Patriarhului Bartolomeu I la promovarea dialogului interortodox și sprijinul oferit Bisericii Ortodoxe Române, precum și rolul Patriarhiei Române în consolidarea spiritualității naționale și promovarea valorilor creștine.

Evenimentul are loc în contextul celebrării Centenarului ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie și după sfințirea, duminică, a picturii Catedralei Naționale, care a adunat mii de credincioși și oficiali.