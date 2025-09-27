Prima pagină » Politic » Președintele Nicușor Dan va participa la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan

Președintele României va participa luni la funeraliile Preafericitul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Andreea Tobias
27 sept. 2025, 10:30, Politic

Ceremonia va avea loc la ora 12.45 la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj, județul Alba.

Cardinalul Lucian Mureșan a murit, joi, la vârsta de 94 de ani.

A fost al treilea cardinal al României, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea.

Vineri a avut loc transferul sicriului cu trupul Preafericirii Sale Cardinal Lucian. Procesiunea va porni de la Castelul Mitropolitan spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Trupul Preafericirii Sale a fost depus în Catedrală, unde s-a celebrat Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și rânduiala Parastasului.

Până la înmormântare, în toate bisericile greco-catolice vor fi trase clopotele la ora 12:00, iar la toate Sfintele Liturghii, după ectenia stăruitoare, înainte de Heruvic, se va rosti ectenia morților pentru odihna cea veșnică a Preafericitului.

Luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala Sfânta Treime din Blaj, la ora 11.00 va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmormântării.