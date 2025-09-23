Președintelui Senatului, întâlnire cu ambasadorii Germaniei și Regatului Arabiei Saudite

În cadrul întâlnirii cu reprezentantul diplomatic german, președintele Abrudean a subliniat importanța comunităților diasporice și a cooperării economice bilaterale.

„Comunitatea română din Germania, dar și cea germană din România sunt semnificative ca număr și realitatea diasporei, accesul la servicii de calitate, la informații corecte ne preocupă în mod constant”, a declarat președintele Senatului.

Dialogul a vizat consolidarea parteneriatului strategic cu Germania, cu accent pe investițiile în sectoare cheie precum sistemul de apărare, industria auto și tehnologia informației.

Înaltul demnitar român a evidențiat potențialul României în domenii de vârf: „M-am bucurat să pot da de exemplu Clujul, ca hub național de dezvoltare regională, o resursă importantă în IT și domenii de high-tech, tehnologie pentru industria de apărare și cea auto.”

Întrevederea cu ambasadorul Arabiei Saudite s-a desfășurat în contextul aniversării a 30 de ani de relații diplomatice între România și Regatul Arabiei Saudite.

„România și Regatul Arabiei Saudite celebrează anul acesta 30 de ani de relații diplomatice și e important să îmbunătățim relația noastră bilaterală și să avem acorduri comerciale și diplomatice în domenii importante precum serviciile aeriene, apărare, infrastructură, agricultură, energie și IT”, a afirmat președintele Abrudean.

Președintele Senatului și-a exprimat optimismul privind dezvoltarea cooperării bilaterale, declarând că este „încrezător că putem avea o colaborare foarte bună și că vom întări relațiile noastre diplomatice, inclusiv la nivelul grupului parlamentar de prietenie cu Arabia Saudită”.

De asemenea, a fost subliniată necesitatea armonizării legislative pentru încurajarea investițiilor străine, președintele Senatului menționând că „avem resursele, avem potențialul, avem capitalul uman, trebuie doar să facem conexiunile necesare și să armonizăm legislația din ambele țări pentru a încuraja investițiile străine”.