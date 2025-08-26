Prima reacție a ministrului Justiției la protestele anunțate de judecători: „Executivul pune în aplicare programul de guvernare”

Într-o reacție pentru Digi24, ministrul spune că instituția pe care o conduce nu a fost informată în privința protestelor anunțate de judecătorii din toată țara. De asemenea, el a afirmat că Guvernul va merge mai departe cu reforma privind creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani.

„În momentul de față, greva nu este permisă în sistemul judiciar și orice formă de protest trebuie să asigure continuarea activității judiciare. Asta pentru că justiția este un serviciu public esențial pentru societate, iar cei mai importanți sunt justițiabilii, adică cetățenii, care au drepturi și libertăți ce trebuie respectate”, a declarat ministrul Justiției pentru sursa citată.

Radu Marinescu a mai subliniat că Guvernul va continua să crească vârsta de pensionare la 65 de ani, întrucât această reformă este inclusă în programul de guvernare al Coaliției.

„Executivul pune în aplicare programul de guvernare”

„Executivul își va desfășura activitatea consecvent programului de guvernare și, după cum știți, în programul de guvernare de la început a fost înscris acest deziderat al alinierii vârstei de pensionare în sistemul public la vârsta standard. Această chestiune se cunoaște, iar Executivul pune în aplicare programul de guvernare”, a spus ministrul Justiției.

Reacția lui Radu Marinescu vine după ce în cursul zilei de marți, judecătorii de la nivelul celor 16 curți de apel au solicitat marți retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu și au avertizat că demersul Guvernului riscă să destabilizeze sistemul judiciar.

Totodată, judecătorii de la Curțile de Apel București, Galați și Alba Iulia suspendă ședințele de judecată începând de miercuri, cu excepția cauzelor care implică drepturi fundamentale sau măsuri preventive. Măsura reprezintă o formă de protest față de proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.