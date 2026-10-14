PSD decide miercuri formula de implicare în Guvernul Luca Niculescu. Sorin Grindeanu pune pe masă trei variante

Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a decide cum se va implica partidul în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Social-democrații vor analiza dacă vor intra în acest guvern cu miniștri, dacă vor susține guvernul prin vot în Parlament sau dacă vor alege să nu se implice în formarea acestuia.

Premierul desemnat este așteptat joi să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luca Niculescu a declarat că toate variantele rămân posibile: un guvern politic, unul hibrid, cu miniștri politici și tehnocrați, sau un guvern format exclusiv din tehnocrați.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți seară, la România TV, că le va prezenta colegilor săi trei variante în ceea ce privește implicarea partidului în viitoarea guvernare.

„Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm (la guvernare – n.r.). Există această variantă”, a declarat liderul social-democrat. A doua variantă este un guvern tehnocrat, însă Grindeanu a spus că nu crede neaparat în această soluție.

„Este o variantă a unui guvern tehnocrat, care, la prima vedere, cel puțin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă”, a afirmat președintele PSD.

Întrebat dacă respinge ideea unui guvern tehnocrat, Sorin Grindeanu a spus că un astfel de guvern ar fi unul slab și al „nimănui”.

„Da, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi Guvernul nimănui. Am mai avut exemplul ăsta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care cred că trebuie să facem un efort comun toți, trebuie să lăsăm de la noi anumite lucruri care ne-au despărțit și să găsim acea cale de a merge mai departe. Am văzut că ceilalți au luat la mișto acest apel al meu”, a declarat Sorin Grindeanu.

A treia variantă prezentată de liderul PSD este formarea unui guvern politic, cu mai multe formule posibile, inclusiv un guvern condus de social-democrați sau unul susținut de mai multe partide.

„A treia variantă este aceea de a avea un guvern, să spunem, politic, și aici se deschid diverse variante. Eminamente PSD-ist sau poate să fie un guvern PSD-ist, poate să fie un guvern PSD-ist plus… Ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a cerut luni un efort comun din partea partidelor pe care le consideră responsabile de formarea acestui viitor guvern, pentru a se depăși criza politică din prezent.

A mai afirmat și că unele partide ar dori să învestească rapid un guvern printr-un vot de conjunctură, pentru ca apoi să înceapă, în Parlament, un conflict politic cu noul Executiv.

Mai mulți lideri PSD iau în calcul să ceară, în ședința decisivă de miercuri, intrarea partidului în Guvernul Luca Niculescu cu nouă miniștri, la ministere cu bugete mari, precum Transporturi, Agricultură, Sănătate și Mediu, dar și la Justiție, au declarat surse pentru G4Media. Decizia finală va fi luată miercuri, în ședința Consiliului Politic Național al PSD.

PNL rămâne în Opoziție și ia în calcul un acord cu Niculescu

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți că liberalii iau în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Documentul nu va fi un acord de coaliție și nu va presupune intrarea PNL la guvernare, ci va stabili condițiile în care partidul poate ajura la stabilitatea țării în următoarele șase luni.

Ilie Bolojan a spus că, în această perioadă, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, cât timp premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord.

Potrivit surselor, liberalii ar urma să rămână în Opoziție, dar ar putea susține stabilitatea viitorului Guvern în baza angajamentelor convenite cu premierul desemnat.

UDMR va vota Guvernul, indiferent de formula aleasă

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că partidul său va vota Guvernul și programul de guvernare prezentate de Luca Niculescu în Parlament, indiferent dacă acesta va fi unul tehnocrat sau unul format în jurul PSD.

Kelemen Hunor a mai spus că Uniunea este pregătită să semneze un acord de susținere cu premierul desemnat pentru proiectele guvernamentale.

Liderul UDMR a mai spus că prioritatea este depășirea blocajului politic și formarea unui guvern cu puteri depline cât mai curând, posibil chiar vineri sau cel târziu luni.