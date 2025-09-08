PSD propune ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie exceptate de la plata CASS

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că este vorba de proiecte de lege, care sunt „proiecte reparatorii, din punctul nostru de vedere, pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachetul 1”.

Senatorul PSD Victoria Stoiciua explicat că unul dintre proiecte prevede modificarea Codului fiscal și a Legii sănătății, „care, practic, revine la situația de dinainte de pachetul 1, în care mamele aflate în concediu de creștere a copilului erau exceptate de la plata contribuției pentru sănătate. Considerăm că este o măsură absolut necesară și o reparare a unei nedreptăți care s-a făcut femeilor, în condițiile în care vorbim de persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate economică și a stării de sănătate, și, doi, în condițiile în care România se confruntă cu mare problema de natalitate”.

Ea crede că măsura va duce la degradarea stării de sănătate a mamei și a copilului, dar și la o scădere a natalității, dacă este menținută.

„Menționez că 30% din mamele aflate în concediu de creștere a copilului au îndemnizație de maxim în jur de 1.600 de lei. Este o sumă foarte mică, din care știu că domnul Bolojan a spus că e puțin 10%, 160 de lei. Este puțin dacă ai un salariu de 5.000, de 6.000 de lei. Dacă ai 1.600, credeți-mă, 160 de lei este foarte mult. Este echivalentul la aproximativ 150 de scutece pentru bebeluși. Deci considerăm că este ceva ce repară o nedreptate care s-a făcut în pachetul 1”, a mai spus senatorul PSD.