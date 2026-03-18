Scandal uriaș pe buget. Turcan acuză PSD că pune în pericol pensiile și salariile: „Au reușit ce nu au reușit nici Dragnea, nici Dăncilă”

Într-o postare pe rețelele de socializare, deputata Raluca Turcan a susținut că „astăzi, în Parlament, PSD a reușit ceea ce nu au reușit nici Dragnea, nici Dăncilă”, acuzând partidul că „s-a izolat politic”, „a blocat bugetul” și „a pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale”.

În același registru, Mircea Abrudean a transmis că „discuțiile politice sunt normale. Blocarea bugetului nu este”, avertizând că fără un buget adoptat la timp „statul începe să funcționeze cu frâna trasă”, investițiile se opresc, administrațiile locale își pierd capacitatea de planificare, iar incertitudinea se propagă în economie.

Afirmațiile Ralucăi Turcan și ale șefului Senatului, ambii liberali, apar după ce PSD a depus, pe 16 martie 2026, o serie de amendamente la legea bugetului, prin care a cerut fonduri suplimentare pentru un „pachet de solidaritate”, precum și eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veterani și văduve de război. Social-democrații au susținut că au identificat venituri suplimentare de 2,3 miliarde de lei, însă Ministerul Finanțelor a contestat argumentația și a transmis că sumele invocate nu pot fi considerate automat surse disponibile pentru noi cheltuieli.

Scandalul s-a amplificat miercuri, 18 martie, în comisiile reunite de buget-finanțe, la discutarea bugetului Ministerului Muncii. Amendamentul PSD privind ajutoare sociale și sprijin pentru pensionarii cu venituri mici a obținut 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere, în timp ce parlamentarii AUR prezenți nu au votat. PSD a susținut inițial că amendamentul a trecut, raportat la voturile exprimate, însă PNL și USR au invocat lipsa majorității din totalul parlamentarilor prezenți, iar disputa procedurală a dus la suspendarea ședinței. La reluarea votului, propunerea a fost respinsă din nou, iar parlamentarii PSD au părăsit sala.

Contextul politic a fost complicat și de relația oscilantă dintre PSD și AUR pe tema amendamentelor bugetare. În zilele anterioare, în unele comisii de specialitate, PSD reușise să treacă anumite amendamente cu sprijinul AUR și UDMR, alimentând acuzațiile liberalilor privind conturarea unei majorități alternative în jurul bugetului. Tot miercuri, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că partidul nu va vota în plen amendamentul PSD referitor la ajutorul „one-off” pentru pensionari, ceea ce a accentuat și mai mult tensiunile.