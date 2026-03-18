Scandal uriaș pe buget. Turcan acuză PSD că pune în pericol pensiile și salariile: „Au reușit ce nu au reușit nici Dragnea, nici Dăncilă"

Deputata PNL Raluca Turcan a lansat un nou atac la adresa PSD, susținând, într-o postare publică, că social-democrații „s-au izolat politic”, au blocat bugetul și au pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale. Mesajul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari din Parlament, unde dezbaterea bugetului de stat pe 2026 a fost marcată de acuzații reciproce, voturi contestate și blocaje procedurale.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
18 mart. 2026, 18:42, Politic

Într-o postare pe rețelele de socializare, deputata Raluca Turcan a susținut că „astăzi, în Parlament, PSD a reușit ceea ce nu au reușit nici Dragnea, nici Dăncilă”, acuzând partidul că „s-a izolat politic”, „a blocat bugetul” și „a pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale”.

În același registru, Mircea Abrudean a transmis că „discuțiile politice sunt normale. Blocarea bugetului nu este”, avertizând că fără un buget adoptat la timp „statul începe să funcționeze cu frâna trasă”, investițiile se opresc, administrațiile locale își pierd capacitatea de planificare, iar incertitudinea se propagă în economie.

Afirmațiile Ralucăi Turcan și ale șefului Senatului, ambii liberali, apar după ce PSD a depus, pe 16 martie 2026, o serie de amendamente la legea bugetului, prin care a cerut fonduri suplimentare pentru un „pachet de solidaritate”, precum și eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veterani și văduve de război. Social-democrații au susținut că au identificat venituri suplimentare de 2,3 miliarde de lei, însă Ministerul Finanțelor a contestat argumentația și a transmis că sumele invocate nu pot fi considerate automat surse disponibile pentru noi cheltuieli.

Scandalul s-a amplificat miercuri, 18 martie, în comisiile reunite de buget-finanțe, la discutarea bugetului Ministerului Muncii. Amendamentul PSD privind ajutoare sociale și sprijin pentru pensionarii cu venituri mici a obținut 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere, în timp ce parlamentarii AUR prezenți nu au votat. PSD a susținut inițial că amendamentul a trecut, raportat la voturile exprimate, însă PNL și USR au invocat lipsa majorității din totalul parlamentarilor prezenți, iar disputa procedurală a dus la suspendarea ședinței. La reluarea votului, propunerea a fost respinsă din nou, iar parlamentarii PSD au părăsit sala.

Contextul politic a fost complicat și de relația oscilantă dintre PSD și AUR pe tema amendamentelor bugetare. În zilele anterioare, în unele comisii de specialitate, PSD reușise să treacă anumite amendamente cu sprijinul AUR și UDMR, alimentând acuzațiile liberalilor privind conturarea unei majorități alternative în jurul bugetului. Tot miercuri, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că partidul nu va vota în plen amendamentul PSD referitor la ajutorul „one-off” pentru pensionari, ceea ce a accentuat și mai mult tensiunile.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor