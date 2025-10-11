PSD va decide cum se poziţionează faţă de proiectul cu 300 de parlamentari

Grindeanu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă în Timiş, care este opinia PSD faţă de poriectul de lege privind un Parlament mai suplu, cu 300 de parlamentari.

„Este o dezbatere care a început săptămâna trecută, a reînceput, ca să fiu cât se poate de corect, fiindcă ştiţi că în România a existat un referendum, în 2009, cu 300 de parlamentari adus – eu spun – că dintr-o dorinţă sau pentru a beneficia de un plus electoral Traian Băsescu în acea perioadă”, spune Grindeanu.

El afirmă că asta nu înseamnă că nu e un referendum care a fost validat.

„Noi nu putem să luăm aşa deciziile că a depus cineva un proiect de lege care modifică fundamental structura Parlamentului, să luăm decizii aşa pe repede înainte. Şi am dat un răspuns care e cât se poate de valid. În Consiliul Politic Naţional, acel for de conducere, PSD-ul va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect”, mai spune Grindeanu.

Preşedintele PSD mai spune că nici n-a înţeles foarte bine acest proiect care e în dezbatere acum, depus de doi parlamentari

„Cred că nici măcar nu ţine cont de referendumul din 2009, pentru că atunci referendumul spunea că trebuie să fie un Parlament unicameral. Aici nu se spune aşa în proiect. Deci e aşa o amestecătură din asta, din care nu înţelege absolut nimeni nimic. Asta nu înseamnă că nu vom lua o decizie politică”, mai declară Grindeanu.

Proiectul de lege se află încă la Senat, în calitate de prim for. Principalul iniţiator este Claudiu Năsui. Proiectul ar pune în aplicare parţial referendumul din 2009, când s-a refereundumul stabilea un Parlament unicameral, cu 300 de parlamentari. Forma actuală a proiectului Năsui diminuează numărul de aleşi pe circumscripţii, umblă la capitolul minorităţi, iar Parlamentul nu este prevăzut ca unicameral. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu a fost de acord cu acest proiect, pentru că în afară de UDMR, minorităţile altele decât cea maghiară nu ar mai reuşi să facă prag electoral.