Radu Miruță despre poziția României în urma unei posibile retrageri a SUA din NATO: „România face tot ce se poate pentru a atinge ceea ce și-a asumat la nivel european, la nivel NATO”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit joi, în cadrul unei conferințe de presă, despre poziția României în contextul declarațiilor recente ale președintelui Donald Trump despre o posibilă retragere a SUA din NATO după războiul din Orientul Mijlociu.

„România face tot ceea ce poate pentru a își atinge ceea ce și-a asumat la nivel european, la nivel NATO. Și anume, creșterea investițiilor pentru apărare, creșterea procentului din PIB care este alocat Ministerului Apărării, respectarea angajamentelor pe care noi le avem atât la nivel european, cât și la nivel NATO, cât și la nivel de parteneriat strategic cu Statele Unite. Europa și NATO sunt mai puternice cu Statele Unite alături.”, a anunțat Miruță.

Ministrul Apărării a explicat că România se concentrează pe partea pe care o poate controla cel mai bine, mai exact, respectarea angajamentelor asumate ca membru NATO și parteneriatul strategic cu SUA.

„Asta e un lucru extraordinar de clar. Noi putem să influențăm direct bucata care ține de noi. Și bucata care ține de noi este să respectăm parteneriatul pe care îl avem din 2005 cu Statele Unite. Și așa am făcut-o acum două săptămâni când am aprobat prin Parlament acea solicitare a Statelor Unite cu avioanele acelea de realimentare și cu comunicațiile satelitare. O facem în fiecare zi cu toți partenerii.”, a spus acesta.

El a punctat că decizia eventuală a președintelui SUA de a retrage SUA din NATO nu este ceva ce poate fi controlat de România. Cu toate acestea, țara își va continua implicarea în cadrul alianței.

„Despre decizia președintelui Statelor Unite, eu pot să mă uit ce s-ar întâmpla ca o consecință, nu ce să fac pentru a influența decizia președintelui Donald Trump. Dar vă repet, preocuparea mea este ca, având în vedere obligațiile fiecărui membru din această alianță, România să le bifeze în continuare și până acum le-a bifat.”, a punctat Miruță.