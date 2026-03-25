Răspunsul lui Grindeanu atunci când a fost întrebat dacă PSD este pregătit să intre în opoziție: „Evident”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat dacă partidul pe care îl conduce este pregătit să intre în opoziție. Evident, a răspuns Grindeanu. Social democrații fac o consultare internă privind viitorul PSD în actuala coaliție de guvernare.
Răspunsul lui Grindeanu atunci când a fost întrebat dacă PSD este pregătit să intre în opoziție: „Evident”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
25 mart. 2026, 21:39, Politic

Declarația a fost făcută miercuri seara în timpul unei intervenții telefonice la România TV. Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă PSD este pregătit să își asume poziția de principal partid de opoziție.

„Evident”, a fost răspunsul liderului PSD.

El a mai spus că decizia va fi luată în urma consultării interne din PSD. De asemenea, Grindeanu a exclus orice alianță cu AUR.

„PSD nu face alianță cu AUR, este exclus, dacă am fi vrut era foarte simplu și doi, noi nu susținem un guvern minoritar”, a mai spus Grindeanu

Consultarea din PSD se va încheia în luna aprilie.

