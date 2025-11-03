Reacția AUR după ce Călin Georgescu a cerut boicotarea alegerilor din București. Peiu: Înţelegem cu toţii frustrarea, însă...

„Înţelegem cu toţii frustrarea şi neîncrederea pe care domnul Georgescu a căpătat-o în raport cu modul în care instituţiile statului aşa numitul sistem organizat de alegeri – atunci când eşti descalificat de două ori din cursa prezidenţială fără un motiv legal – sigur că ai un sentiment de neîncredere şi este normal să îţi manifeste acest sentiment de neîncredere. Însă pe de altă parte noi suntem un partid politic care avem datoria, ca orice alt partid politic, să reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare, în Parlament, în consilii locale şi aşa mai departe. Şi atunci nu putem să abdicăm de la această datorie pe care ţi-o asumi în momentul când te înscrii într-un partid politic trebuie să reprezinti electoratul care te votează. Indiferent de neîncrederea şi de, să spun, frustrarea pe care o are cineva, pe nedrept sancţionat de către statul român, noi trebuie să continuăm să ne reprezentăm electoratul. Şi atunci nu avem cum să nu participăm la alegeri, ba chiar îndemnăm pe toţi cetăţenii bucureşteni care au drept de vot să meargă la vot, să voteze, să-şi exprime opţiunea pentru că asta înseamnă că particip la democraţie”, spune liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Peiu neagă o ruptură AUR-Georgescu

El neagă o ruptură între formaţiunea din care face parte şi Călin Georgescu.

„Nu vorbim în numele nimănui. Noi vorbim în numele nostru şi al alegătorilor pe care îl reprezentăm. Nu poate fi vorba de nicio ruptură pentru că noi nu ne-am propus niciodată să reprezentăm pe cineva care nu se regăseşte, ştiu eu, în rândurile noastre sau printre votanţii noştri. Nu cred că este vorba de niciun fel de ruptură”, încheie Peiu.

La rândul său, prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, a anunţat că liderii partidului vor decide luni seara cine va candida din partea partidului sau pe cine va susţine AUR la alegerile pentru PMB.

„Au fost luate în considerare mai multe opţiuni şi urmează ca în această seară să se iau decizii”, spune Lulea.

Georgescu boicotează alegerile

Călin Georgescu boicotează alegerile din Bucureşti: „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime. E o farsă organizată sub aparenţa Binelui.”

„Într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România. Iar acum se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine acest lucru este inacceptabil”, a declarat Georgescu într-un videoclip postat pe Facebook.