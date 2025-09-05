REPER reacționează la declarațiile lui Octavian Berceanu, după ce și-a anunțat demisia din partid

„Partidul REPER ia act de decizia domnului Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte și la Primăria Municipiului București, și de a demisiona din partid, rezultatul neacceptării unei reguli comune de majoritate absolută în alegerea președintelui unui partid. REPER este o organizație construită pe baza unor reguli clare și a unui Statut pe care fiecare membru îl acceptă în momentul aderării. Aceste reguli sunt respectate cu strictețe, tocmai pentru a garanta corectitudinea proceselor democratice interne. Decizia domnului Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte și de a demisiona din partid a fost luată în contextul în care, din păcate, a ales să se abată de la regulile statutare. Organizația înțelege necesitatea justificării publice a unei asemenea decizii, dar nu și utilizarea de insulte și calomnii. REPER rămâne fidel misiunii sale, un partid care respectă legea, Statutul și deciziile forurilor interne, chiar și atunci când acestea sunt dificile sau incomode. Aceasta este diferența dintre responsabilitatea colectivă și orgoliul personal”, transmite partidul.

În ceea ce privește procesul electoral, conform statutului REPER, alegerea președintelui din primul tur se face cu majoritate absolută: „Această condiție nu a fost întrunită. În urma contestaţiilor depuse conform regulilor statutare, decizia Consiliului Naţional, forul suprem de conducere al partidului, a fost de a organiza al doilea tur de scrutin, ce va avea loc sâmbătă, 5 septembrie. REPER a respectat regulile. Dacă acest lucru constituie un motiv de demisie, atunci organizația îi urează mult succes domnului Berceanu în cariera politică și în înțelegerea felului în care funcționează democrația și respectul pentru lege într-o entitate politică. REPER rămâne o organizație deschisă, incluzivă, care nu va abdica nicicând de la un principiu fundamental: deciziile se iau democratic, transparent și statutar, nicidecum pe baza de presiuni interne sau publice. Partidul merge mai departe cu responsabilitate și determinare, consolidându-și identitatea de partid pro-european, democratic și matur, care are ca misiune reprezentarea interesului public și o Românie Europeană, în formă și spirit, democrația liberală, statul de drept și aplicarea strictă a regulilor chiar și pentru politicienii cu notorietate, indiferent de zvonuri, conspirații și insulte”.

Anunțul lui Octavian Berceanu

Octavian Berceanu a anunțat vineri că demisionează de la conducerea REPER și renunță la calitatea de membru al partidului.

El a spus, într-un mesaj postat vineri pe Facebook, că a fost ales sâmbata trecută președinte al Partidului REPER.

„La puțin timp după acest moment, foarte mulți din vechea conducere au suferit un blocaj, și au crezut că se răstoarnă partidul peste ei pentru că au pierdut președinția partidului, și s-au gândit la un plan B. Planul B pe care l-a venit în minte a fost anularea alegerilor pentru președinte, pentru că scorul a fost de 168 de voturi la 167, cât a avut contracandidata de la Cluj, și într-o adunare generală întâmplată acum două zile au considerat că votul este irelevant pentru membrii din REPER, pentru că am o majoritate simplă, și au anulat acest vot, și s-au decis mai departe să facă un nou proces electoral, fără să întrebe membrii, ci doar reprezentanții din adunarea generală, unde nu a fost unanimitate, bineînțeles”, a spus Berceanu.

El susținea că demersul este „total în afara legislației”.

„Este un exemplu de proaste practici în politica din România în interiorul partidelor care nu îl regăsim doar la REPER și în cealalte partide uneori. E un motiv pentru mine ca să mă retrag din calitatea de membru al partidului REPER și să îndemn colegii să iasă la vot în interiorul partidului pentru că nu au vrut majoritatea dintre ei să iasă la vot. Un partid în care votează doar 335 de membri cu voturi valide înseamnă populația a trei scări de bloc în blocul în care locuiesc în Crângaș”, a adăugat el.

Octavian Berceanu anunța că nu mai este candidatul REPER pentru Primăria Capitalei. Acesta acuza că REPER s-a transformat într-o micro-filială a PNL Cluj.