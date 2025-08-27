Republica Moldova celebrează 34 de ani de la proclamarea independenței

Miercuri, Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de la proclamarea independenței, printr-o serie de evenimente la care vor participa și liderii europeni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk, anunță Președinția Republicii Moldova.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk vor fi întâmpinați începând cu ora 16:00, fiind programate și declarații de presă comune la ora 16:50.

Programul zilei se va încheia în jurul orei 20:00, când, în Piața Marii Adunări Naționale, președintele Maia Sandu se va adresa publicului.

La ora 9:00, a avut loc ceremonia de depunere a unei coroane de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. O ceremonie asemănătoare a avut loc de la ora 10:00 la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.