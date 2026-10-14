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Rezoluție privind atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, dezbătută în Parlamentul European

Parlamentul European va dezbate și va supune la vot, săptămâna viitoare, în plenul de la Strasbourg, o rezoluție privind atacurile Rusiei asupra mai multor nave comerciale din Marea Neagră, la propunerea europarlamentarului USR Dan Barna.
Rezoluție privind atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, dezbătută în Parlamentul European
Laura Buciu
14 oct. 2026, 21:17, Politic
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Potrivit inițiatorului, rezoluția beneficiază de susținerea largă a grupurilor pro-europene și urmărește condamnarea acțiunilor Federației Ruse în apropierea apelor teritoriale ale României și Bulgariei.

Atacurile asupra navelor comerciale pun în pericol viața marinarilor și siguranța navigației, dar au și consecințe economice, prin creșterea costurilor de transport, potrivit argumentelor prezentate în susținerea demersului.

De asemenea, incidentele amenință securitatea alimentară la nivel european și global, în special în țările din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia, care depind de exporturile de cereale din regiunea Mării Negre.

Prin adoptarea rezoluției, Parlamentul European ar urma să își exprime poziția față de acțiunile Rusiei și față de riscurile pe care acestea le generează pentru navigația comercială și securitatea regională.

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră s-au intensificat în 2026

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră au amplificat riscurile pentru navigația maritimă în apropierea României și Bulgariei, într-un context în care Rusia și Ucraina vizează de la începutul războiului din 2022 infrastructura și transporturile asociate conflictului.

Frecvența incidentelor care afectează nave comerciale a crescut în 2026.

La începutul lunii octombrie, mai multe nave au fost lovite de drone în apropierea coastelor românești și bulgare. Pe 5 octombrie, o navă turcească ce transportase cereale ucrainene spre Italia a luat foc și s-a scufundat în zona economică exclusivă a României. Două persoane au murit, iar alte 11 au fost salvate.

Pe 6 octombrie, două alte nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei, la distanță de coasta regiunii Varna. Una dintre ele, cargoul Alfa Watan, care arbora pavilion togolez, s-ar fi scufundat, în timp ce echipajul navei Able a fost salvat. Incidentele au determinat autoritățile bulgare să convoace reuniuni de urgență și să analizeze măsuri suplimentare pentru securitatea navigației.

Pe 13 octombrie, au fost raportate noi atacuri. Nava comercială AZOV CONCORD, care plecase din portul Brăila cu destinația Turcia, s-a scufundat în apropierea coastelor Bulgariei după ce a fost lovită de o dronă. Membrii echipajului au abandonat vasul și au fost recuperați de o altă navă. În aceeași perioadă, cargoul CHELSEA 3, sub pavilion maltez, a fost avariat într-un atac cu drone, iar echipajul a fost evacuat.

Seria de incidente a provocat reacții la nivel european și regional. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că navele comerciale și echipajele lor sunt tot mai expuse riscurilor. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și premierul Bulgariei, Rumen Radev, au discutat despre atacuri și despre consolidarea cooperării regionale, inclusiv împreună cu Turcia, pentru întărirea securității maritime. Bulgaria a propus, de asemenea, consultări regionale și măsuri pentru reducerea riscurilor în Marea Neagră.

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