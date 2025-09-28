Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Au fost numărate peste 35% din secții. Partidul Maiei Sandu la distanță de 10 procente de Blocul Patriotic

UPDATE Au fost numărate peste 30% din voturi

Rezultatele parțiale arată următorul clasament:

PAS – 41%

Blocul Patriotic -31.09%

BE „ALTERNATIVA” -7.74%

PPDA – 6.99%

PARTIDUL NOSTRU – 6.45%

UPDATE După procesarea a 480 de secții din 2.274 (21,11%), au fost numărate 120.573 de voturi.

Rezultatele arată astfel:

PAS – 39,33% (47.423 voturi)

Blocul Patriotic – 32,69% (39.417 voturi)

PPDA – 7,43% (8.956 voturi)

BE „Alternativa” – 6,89% (8.310 voturi)

Partidul Nostru – 6,66% (8.028 voturi)

Celelalte formațiuni se situează sub pragurile electorale (5% pentru partide, 7% pentru blocuri, 2% pentru independenți).

UPDATE

După contabilizarea a 11% din secții, PAS (pro-președinta Maia Sandu) trece pe primul loc cu 37,19%, urmat de Blocul Patriotic (socialiști + comuniști) cu 34,75%

Au fost contabilizate 19.376 de voturi, iar ierarhia formațiunilor politice arată astfel:

Blocul Patriotic – 39,53% (7.659 voturi)

PAS – 32,95% (6.384 voturi)

PPDA – 6,97% (1.350 voturi)

BE „Alternativa” – 6,32% (1.224 voturi)

Partidul Nostru – 6,04% (1.171 voturi)

PP PSDE – 2,20% (426 voturi)

PNM – 2,11% (408 voturi)

CUB – 0,79% (153 voturi)

MRM – 0,78% (151 voturi)

Andrei Năstase (independent) – 0,63% (122 voturi)

BE „Împreună” – 0,29% (56 voturi)

LOC – 0,24% (47 voturi)

Scrutinul este încă la început, iar distribuția voturilor se poate modifica pe măsură ce se centralizează rezultatele din restul secțiilor.