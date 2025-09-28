Prima pagină » Politic » Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Au fost numărate peste 35% din secții. Partidul Maiei Sandu la distanță de 10 procente de Blocul Patriotic

Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Au fost numărate peste 35% din secții. Partidul Maiei Sandu la distanță de 10 procente de Blocul Patriotic

Comisia Electorală Centrală a prezentat primele rezultate parțiale ale scrutinului, după prelucrarea proceselor-verbale din 144 de secții de votare din totalul de 2.274. MEDIAFAX prezintă primele rezultate.
Foto: Titus Iliesi/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
28 sept. 2025, 22:17, Politic

UPDATE Au fost numărate peste 30% din voturi

Rezultatele parțiale arată următorul clasament:

  • PAS – 41%
  • Blocul Patriotic -31.09%
  • BE „ALTERNATIVA” -7.74%
  • PPDA – 6.99%
  • PARTIDUL NOSTRU – 6.45%

UPDATE După procesarea a 480 de secții din 2.274 (21,11%), au fost numărate 120.573 de voturi.

Rezultatele arată astfel:

  • PAS – 39,33% (47.423 voturi)
  • Blocul Patriotic – 32,69% (39.417 voturi)
  • PPDA – 7,43% (8.956 voturi)
  • BE „Alternativa” – 6,89% (8.310 voturi)
  • Partidul Nostru – 6,66% (8.028 voturi)

Celelalte formațiuni se situează sub pragurile electorale (5% pentru partide, 7% pentru blocuri, 2% pentru independenți).

UPDATE

După contabilizarea a 11% din secții, PAS (pro-președinta Maia Sandu) trece pe primul loc cu 37,19%, urmat de Blocul Patriotic (socialiști + comuniști) cu 34,75%

Au fost contabilizate 19.376 de voturi, iar ierarhia formațiunilor politice arată astfel:

  • Blocul Patriotic – 39,53% (7.659 voturi)
  • PAS – 32,95% (6.384 voturi)
  • PPDA – 6,97% (1.350 voturi)
  • BE „Alternativa” – 6,32% (1.224 voturi)
  • Partidul Nostru – 6,04% (1.171 voturi)
  • PP PSDE – 2,20% (426 voturi)
  • PNM – 2,11% (408 voturi)
  • CUB – 0,79% (153 voturi)
  • MRM – 0,78% (151 voturi)
  • Andrei Năstase (independent) – 0,63% (122 voturi)
  • BE „Împreună” – 0,29% (56 voturi)
  • LOC – 0,24% (47 voturi)

Scrutinul este încă la început, iar distribuția voturilor se poate modifica pe măsură ce se centralizează rezultatele din restul secțiilor.