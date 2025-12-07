Prima pagină » Politic » Rezultate finale Sector 5. Diferență de doar 83 de voturi între primii. Iată cine a câștigat

Alegerile pentru Primăria Capitalei s-au desfășurat duminică, 7 decembrie 2025. În Sectorul 5 au fost centralizate toate voturile. Iată mai jos care este candidatul care s-a impus.
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Departamentul Politic
08 dec. 2025, 00:07, Politic

Potrivit datelor centralizate de AEP, primul sector unde s-a încheiat numărătoarea este Sectorul 5. Datele arată că Ciprian Ciucu s-a impus la o diferență de 83 de voturi față de următorul candidat clasat.

Candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a clasat pe locul al treilea, iar candidatul USR, Cătălin Drulă, se află pe locul 4.

  • CIUCU CIPRIAN – 20.477 de voturi (28.96%)
  • ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA – 20.394 de voturi (28.84%)
  • BĂLUȚĂ DANIEL – 16.585 de voturi (23.45%)
  • DRULĂ CĂTĂLIN – 8.080 de voturi (11.43%)
  • CICEALĂ ANA-MARIA – 3.727 de voturi (5.27%)

Potrivit centralizării a 98,91% din procesele verbale, Ciprian Ciucu a obținut peste 208.000 de voturi dintr-un total de aproape 590.000 exprimate. Pe locul 2 se află Anca Alexandrescu, iar candidatul PSD, Daniel Băluță, se situează pe locul 3.

