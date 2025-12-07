Rezultate finale Sector 5. Diferență de doar 83 de voturi între primii. Iată cine a câștigat

Potrivit datelor centralizate de AEP, primul sector unde s-a încheiat numărătoarea este Sectorul 5. Datele arată că Ciprian Ciucu s-a impus la o diferență de 83 de voturi față de următorul candidat clasat.
Candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a clasat pe locul al treilea, iar candidatul USR, Cătălin Drulă, se află pe locul 4.
Potrivit centralizării a 98,91% din procesele verbale, Ciprian Ciucu a obținut peste 208.000 de voturi dintr-un total de aproape 590.000 exprimate. Pe locul 2 se află Anca Alexandrescu, iar candidatul PSD, Daniel Băluță, se situează pe locul 3.