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Robert Sighiartău acuză PSD că vrea un PNL „docil” și să blocheze colaborarea liberalilor cu USR

Deputatul PNL Robert Sighiartău susține că Sorin Grindeanu și PSD își doresc un Partid Național Liberal „docil” și încearcă să împiedice formarea unui pol de modernizare a României prin colaborarea dintre PNL și USR.
Robert Sighiartău acuză PSD că vrea un PNL „docil” și să blocheze colaborarea liberalilor cu USR
Robert Sighiartău, deputat PNL/sursa foto: Facebook Robert Sighiartău
Cosmin Pirv
10 oct. 2026, 16:44, Politic
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„Cu fiecare presiune, se confirmă ceea ce a spus Ilie Bolojan: PSD își dorește un PNL docil”, a scris Robert Sighiartău, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Liberalul afirmă că o eventuală colaborare între PNL și USR ar putea reprezenta o alternativă politică pe termen lung și acuză PSD că încearcă să împiedice formarea acesteia.

„Dar miza este mult mai mare: PSD urmărește și blocarea construirii unui pol de modernizare a României, prin colaborarea dintre PNL și USR”, a scris deputatul.

Sighiartău susține că atacurile la adresa lui Ilie Bolojan și Dominic Fritz s-ar înscrie în aceeași strategie. El a cerut unitate și continuarea reformelor, criticând ceea ce a descris drept folosirea resurselor publice în interes politic.

Reacția vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut din nou, sâmbătă, PNL să își asume guvernarea alături de social-democrați. Grindeanu l-a acuzat pe liderul liberal Ilie Bolojan că tratează cu „ironie” criza politică și efectele economice asupra populației.

„Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a declarat Grindeanu.

Ilie Bolojan a refuzat, vineri, categoric să intre la guvernare alături PSD, invocând „lecțiile învățate” și fuga social-democraților de răspundere.

„PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina.  De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL „să le strice” schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale”, nota Ilie Bolojan.

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