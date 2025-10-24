Rogobete: Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure

Ministrul Sănătății spune că proiectul „Centrul de cercetare-dezvoltare Inova A+ și producție de medicamente critice”, dezvoltat de Antibiotice Iași cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Fondurilor Europene, reprezintă un pas semnificativ în consolidarea capacității României de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile.

„Proiectul, care va sprijini direct dezvoltarea industriei farmaceutice românești, va fi lansat prin programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform). Noul centru va transforma Antibiotice Iași într-un veritabil hub național de inovare farmaceutică, capabil să dezvolte medicamente critice și soluții terapeutice avansate, consolidând independența României în producția de medicamente esențiale”, a scris pe Facebook Alexandru Rogobete.

El arată că, în prezent, compania dispune de o capacitate de producție proprie de peste 480 de milioane de comprimate anual și de fluxuri performante pentru fabricarea capsulelor, dintre care 130 de milioane de capsule pe fluxul de peniciline și 80 de milioane pe fluxul de non-peniciline.

„Lider mondial în producția de Nistatină și una dintre cele mai respectate companii din Europa în domeniul antibioticelor, Antibiotice Iași este o companie complet integrată, cu peste 1.300 de angajați, o prezență în peste 50 de țări și o capitalizare bursieră de 1,73 miliarde de lei”, mai arată ministrul.

Și președintele Nicușor Dan a scris pe Facebook despre vizita la Antibiotice Iași, despre care spune că este un simbol al industriei farmaceutice românești și lider mondial în producția de nistatină.

„Am vizitat astăzi fabrica și am discutat despre consolidarea producției farmaceutice în România, valorificarea fondurilor europene pentru cercetare și deschiderea către noi piețe internaționale”, arată șeful statului.