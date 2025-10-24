Nicușor Dan, întrebat când i-a plăcut să fie președinte: Interacțiunea cu oamenii, extrem de emoționantă

Șeful statului a fost întrebat vineri la Iași ce a fost neașteptat la funcția de președinte, ce a fost foarte greu și când i-a plăcut cel mai mult să fie președinte.

„Nu este… n-aș spune că plăcere este cuvântul, dar interacțiunea cu oamenii poate să fie, pentru orice politician care se ia în serios în funcția asta, interacțiunea cu oamenii poate să fie extrem, extrem de emoționantă. Când oamenii vin și își pun speranța în tine ca să le rezolvi o chestiune de care depinde o parte din viața lor, asta, la nivel personal, este foarte emoțional”, a răspuns Nicușor Dan.

El spune că o altă supriză plăcută este Administrația Prezidențială.

„Dincolo de asta, surpriza plăcută, spre deosebire de începutul meu la Primăria Capitalei, a fost că – unde vă mărturisesc, mi se părea că totul se prăbușește în jurul meu, ceream hârtii care nu existau, în fine, pe informații pe care nu le avea nimeni – la nivelul administrației prezidențiale și în relația cu instituțiile centrale, nivelul este altul. Nu există foarte multă inventivitate, dar totuși te poți baza pe ceva care stă, spre deosebire de Primăria Capitalei acum cinci ani”, a explicat Nicușor Dan.

Începuturile la Primăria Capitalei

El a făcut o analogie cu perioada petrecută imediat după ce a fost ales la Primăria Capitalei.

„Vă dau exemplu la Primăria Capitalei. În primul an de mandat, tot așa, ca să mă informez și să am o referință ulterioară, am strâns vreo douăzeci de dosare, cam de trei metri liniari cu acte. În anul patru de mandat, nu știu dacă am mai strâns zece centimetri de acte. Pentru că toate lucrurile erau deja, adică știam deja, fără să mai am nevoie de referințe pe lucrurile care… Cam același lucru se întâmplă și acum la președinție. Adică am avut ieri Consiliul European, am avut o dezbatere pe condițiile de climă, m-am întâlnit cu trei oameni din Ministerul Mediului, mi-au explicat în detaliu toată legislația pe climă, obligațiile României, procesele de la Curtea de Justiție a Uniunii, toate lucrurile astea. Și evident că asta cere timp”, a adăugat șeful statului.