Prima pagină » Politic » Nicușor Dan crede că în 2-3 săptămâni coaliția va agrea un text pentru reforma pensiilor magistraților

Președintele Nicușor Dan estimează că în una, două, trei săptămâni coaliția va agrea un text cu care să meargă în Parlament cu privire la reforma pensiilor magistraților.
Cosmin Pirv
24 oct. 2025, 22:14, Economic

Șeful statului susține că în prezent coaliția funcționează, chiar dacă există conflicte.

„În momentul acesta avem o coaliție care are 65% în Parlament și există un guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce această situație trebuie să se schimbe. Bineînțeles că există conflicte în această coaliție. Cred că sunt legitime. Cred că unele dintre ele, fiecare dintre persoane s-ar putea abține. (…) Ce pot eu să spun este că totuși această coaliție, în ceea ce privește rezultatele concrete, în momentul ăsta funcționează. Adică există un vot pe proiecte care sunt agreate dinainte, care funcționează”, a spus președintele.

Nicușor Dan, despre consultările anunțate de Sorin Grindeanu pe modificarea legii pensiilor speciale

Întrebat despre consultările anunțate de Sorin Grindeanu pe modificarea legii pensiilor speciale, Nicușor Dan a spus: „Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul, și avem voință politică în coaliție pentru a rezolva această problemă. Asta este un fapt. Mai departe, și mai mult decât atât, există voință ca această problemă să fie rezolvată în cursul anului 2025. Deci astea sunt faptele. Mai departe, este legitim ca oamenii să aibă opinii diferite pe o anumită problemă și în momentul în care proiectul de lege va merge în Parlament, evident că este nevoie de un acord prealabil al partidelor din coaliție. Mai departe, sunt chestiuni absolut tehnice. Cu cine se consultă cine? E bine să existe o consultare? E bine chiar ca eventuale probleme pe textul care a fost trimis la Curtea Constituțională, adică pe proiectul de lege care tocmai a fost respins, să fie corectate în momentul ăsta. Deci dezbaterea e necesară, estimez că nu o să dureze mai mult de una, două, trei săptămâni și după aceea estimez că partidele din coaliție vor agrea pe un text cu care să meargă în Parlament”.